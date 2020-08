Josie ('Zapeando'), de Ester Expósito: "Belleza robótica, recauchutada"

El estilista de La Sexta analiza a las influencers más exitosas y no se corta

El experto en estilismo Josie, de Zapeando, no se ha mordido la lengua al hablar de la belleza de la popular actriz Ester Expósito (Élite, de Netflix) y cómo ha logrado ser la española más seguida en Instagram. Y es que cualquier vídeo que suba la intérprete es garantía de hacerse viral e incendiar las redes.

Josie ha sentado cátedra en Zapeando sobre qué es lo que "fascina" de Ester Expósito a sus followers: para el experto en estilismo y maquillaje, la clave sería su "belleza muy robótica", es decir, "que tiene los ojos y la boca más grande que la cara".

El tertuliano colaborador del programa de sobremesa presentado por Dani Mateo no lo ha dicho como crítica o con mala atención, sino todo lo contrario, ya que no ha dejado de asegurar que entiende que Expósito le encante a tanta gente y a él mismo. Hasta la ha comparado con la pequeña del clan Kardashian para asegurar que prefiere a la actriz española antes que a la influencer estadounidense hermanísima de Kim Kardashian.

"Belleza robot, recauchutada"

"Es una belleza robot y es lo que fascina a la gente de este ser. Es muy enigmática. Te quedas todo el rato mirando por sus grandes ojos", ha expresado el estilista.

"Si me dices que es la que tiene más seguidores, esto sí que me cuadra porque hay muchas veces que otras me planteo por qué la gente le da a seguir a alguien", ha criticado, al tiempo que ha afirmado que Anna Simón podría tener "belleza robótica".

A Anna le falta "recauchutarse" y "labio"

Josie ha asegurado eso porque, según ha dicho también, "tiene los ojos muy grandes", aunque le faltaría "recauchutarse", según el estilista.

"Yo creo que Ester Expósito está 'recauchutada', aunque está muy bien hecho porque acentúas lo robótico", ha asegurado Josie, quien ha dicho que a Anna Simon le falta "labio" y "'recauchutarse'" para conseguir la "belleza robótica". "Y no te falta nada más porque estás fenomenal", ha defendido Josie.

En lo referente a los looks de la actriz, el estilista ha afirmado que prefiere los de día, "lo sencillo y más juvenil", más que los looks de alfombra roja con vestidos largos y joyas.

Contra el look "princesoide enjoyada"

"De princesoide enjoyada y quererla hacer más mujer de lo que es por su edad para captar otros públicos no me interesa nada. Me gusta más con un tirante espagueti o un palabra de honor que se lo puede permitir todo el rato", ha manifestado Josie, quien ha asegurado que Expósito "está exultante, divina y tiene un pelazo y está súper bien maquillada". "Me interesa mucho más que las celebrities mejor pagadas", ha puntualizado el tertuliano.

En esta tónica, Josie ha señalado que lo que más le interesa "es el tema de la clavícula con los tirantes", porque "es para ella totalmente".

Expósito, mejor que Kylie Jenner

"Prefiero cenar con esta señora 1.000 veces antes que con Kylie Jenner", ha expresado el estilista sobre la benjamina del clan Kardashian, Kylie. Además, Josie ha alabado que el crop top lo domina y combina como nadie la actriz madrileña de Veneno.