Carlos Lozano, contra su ex Miriam Saavedra: "Te has reído y aprovechado de mí" Ecoteuve.es 1/08/2020 - 11:00 0 Comentarios

La acusa hasta de engañarlo e intentar quedar con él cuando sale

Miriam Saavedra asegura en Sálvame que, con el paso del tiempo, se ha dado cuenta de que al lado de Carlos Lozano se sentía "pequeñita" y que éste fue el motivo de su ruptura. Estas declaraciones incendiarias provocaron que el aludido, Carlos Lozano, entrara en directo en el espacio y le cantara las cuarenta a la peruana ganadora de GH VIP.

La ex concursante de reality aseguró que "no supimos hacer las cosas bien por ambas partes". Además, afirma que llevaba mucho tiempo sin tener relación con Carlos Lozano, excepto por la mascota que tuvieron en común.

Carlos Lozano, indignado, no podía creerse lo que estaba viendo en televisión. Muy alterado, ha intervenido por llamada, en directo, para transmitir que siente "decepción absoluta" por su ex, a quien le recuerda: "No te quiero ver en la vida".

Miriam habría intentado ver a Carlos

Asegura que Miriam miente, que ha intentado tener contacto con él, que cuando sale con sus amigas luego quiere ir a verle a casa, pero la aludida no admitió estas acusaciones.

"Ayer me llamaste diciendo que te había dado una crisis de ansiedad, puedo desmontarte tu historia en un minuto", le espetaba Carlos Lozano sobre unas pruebas de los intentos de Miriam por acercarse a él: "Eres una malagradecida, has jugado con todos, tía, sé sincera alguna vez en tu vida, y abre tu corazón".

La acusa de engañarlo y da nombres

Es más, el presentador dice que tuvo que dejar su trabajo "por la vergüenza que me hizo pasar" y le acusaba de engañarle: "Decías que era mentira lo de Hugo Castejón, lo de Pavón, los toreros, los futbolistas".

"Esto es indignante", se quejaba Miriam Saavedra, que parecía dispuesta a abandonar el plató: "Yo te dejé las cosas claras, le dije que estaba rehaciendo mi vida y que me dejara un poco tranquila".

"Te has reído y aprovechado de mí"

"Reconoce que te has reído y te has aprovechado de mí, te has ido con otro para que te lo dé", continuaba el presentador, mientras Miriam negaba: "Lo he pasado muy mal, me ha engañado todo lo que puede y más".