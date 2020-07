El mensaje de Belén Esteban a Toñi Moreno tras desvelar su crisis de amistad con María José Campanario Ecoteuve.es 31/07/2020 - 16:10 0 Comentarios

La presentadora desveló en 'Viva la vida' un distanciamiento con la mujer de Jesulín

Con la vuelta de Toñi Moreno a los platós de Mediaset se ha destapado un conflicto que atañe directamente a Belén Esteban. La presentadora, que 'pilota' de nuevo Viva la vida, se sinceró con la audiencia contando el distanciamiento que tiene con su amiga María José Campanario por su relación con la Princesa del Pueblo.

La propia Toñi se dirigió a la mujer de Jesulín de Ubrique con un rotundo mensaje: "Te admiro mucho. Puedo quererte muchísimo, pero también puedo querer muchísimo a Belén Esteban. Puedo entender tu posición y la de Belén, porque cada una tenéis vuestro sufrimiento. Solo te digo, amiga, que estoy aquí para cuando quieras".

Unos días más tarde, Belén Esteban se hizo eco de las palabras de la presentadora que sustituye a Emma García en Viva la vida: "Toñi, cariño, yo siempre he sabido que tú eras amiga de María José Campanario. Me gustaría que dijeras en tu programa si algún día me has llamado y no te he contestado o no he dado la cara o te la he girado".

"Para que veas qué diferencia. ¿Sabes por qué digo esto? Porque me duele. Porque yo sé que tú le tienes cariño", prosiguió la de Paracuellos. "Yo en esa amistad no me meto porque, ¿quién soy yo para hacer un comentario a Toñi? Pero el día de mi boda, ella subió una foto y ella sabe que María José ha notado que, desde que ella y yo tenemos una amistad, está más distanciada".

Belén, además, lamentó que por este motivo se "haya perdido esa amistad... así que cariño, lo que no merece la pena, no merece la pena", concluyó. Habrá que ver si la gaditana replica a la colaboradora de Sálvame este fin de semana.

