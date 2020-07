"Se quiere subir al carrito": el ex de Ana Soria se postula para ser tronista de 'Myhyv' o ir a 'Supervivientes' Ecoteuve.es 31/07/2020 - 14:39 0 Comentarios

Telecinco pone cara a Joaquín Giménez, el joven que robó el corazón a la novia de Enrique Ponce en el pasado

La sorprendente historia de amor entre Enrique Ponce y Ana Soria es, sin duda, el culebrón del verano. De todo esto Telecinco podría sacar tajada de cara al curso televisivo que arrancará en septiembre con el 'fichaje' de la persona que robó al corazón a la joven antes que el torero.

Se trata de su ex y El programa de verano le ha puesto cara. Joaquín Giménez tiene 25 años, es diplomado en Relaciones Laborales y tiene un cuerpo escultural. Según se ha recogido en el matinal estival de Telecinco, la pareja duró de diciembre de 2018 a julio de 2019, mientras que fue él quien dio carpetazo al noviazgo.

El joven se ha postulado para Mujeres y Hombres y viceversa y Supervivientes 2021 aprovechando el tirón de la historia, según revela el periodista Jesús Manuel en ESdiario. "Se quiere subir al carrito", ha dicho Joaquín Prat.

"A los dos días de salir esta historia, este chico sale postulándose. Ni es bueno ni es malo", ha opinado Miguel Ángel Nicolás, que no ve con buenos ojos que el ex de Ana Soria ocupe el trono de los viceversos: "No le veo el perfil de lanzado de los tronistas, es como muy buen chico, tiene cara de buenazo".