"Hay mucho amargado y frustrado": Alejandro Abad responde a la feroz crítica de Álex Casademunt Ecoteuve.es 31/07/2020 - 12:56 0 Comentarios

El productor se defiende después de que el triunfito le acusara de "oportunista"

"Si en vez de reírte de mí me pidieses un tema, tu vida sería otra", dice

Hace unos días, Álex Casademunt fue noticia por su feroz crítica hacia Operación Triunfo asegurando que los concursante no se sintieron "bien pagados". Además, el cantante también 'disparó' contra el productor musical Alejandro Abad.

"Lo primero que consiguió en su vida fue coger al pobre David Civera y hacerle un contrato blindado al 50 por ciento que hizo a Alejandro millonario. Es un oportunista que salió de pobre exprimiéndole del todo a Civera", dijo Casademunt en el programa El trono de sensaciones, en 8TV.

Ahora, Abad ha respondido a las "desafortunadas" declaraciones. "Lo hago para enseñarte y, en ningún caso, para atacarte", afirma. "OT te dio muchísimo más de lo que jamás hubieras podido imaginar. No escupas en la mano que te dio de comer tan generosamente". El productor le dice "hay muchos jóvenes que tienen el mismo o más talento que tú que jamás tendrán ni el 10% de las oportunidades que tú has desaprovechado".

Sobre lo de "oportunista", Alejandro dice que "la productora de OT me pidió que interviniese como profesional para transformar una canción [Mi música es tu voz] ordinaria en extraordinaria". "A lo mejor tienes razón. Es lo que buscamos, oportunidades. ¿Es un oportunista Messi cuando huele un gol y lo marca? No, no lo es, detrás de ese gol hay mucho trabajo y talento", prosigue.

Alejandro Abad responde a Casademunt: "Hay mucho amargado"

Por último, Abad responde a Casademunt del tema de David Civera alegando que en ese momento "ya había compuesto cerca de 700 canciones" y niega las cifras que dio el triunfito. Y concluye así: "Por desgracia hay mucho amargado y frustrado intentando hacer daño a los que hemos trabajado duro para alcanzar objetivos".

"Mi consejo es que te centres de una vez en el cantante que quieres ser y dejes atrás al cómico. Si en lugar de faltarme el respeto y burlarte de mí, me hubieras pedido una canción, quizás tu vida ahora sería otra". Por ahora, la cosa se ha quedado aquí y Casademunt no ha respondido.

