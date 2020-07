Antonia Dell'Atte estalla contra Mediaset por Alessandro Lequio: "Protegen a un maltratador" Ecoteuve.es 31/07/2020 - 12:52 0 Comentarios

La italiana lanza una dura acusación contra el tertuliano y el grupo de comunicación

La modelo llama "pinocho" a Boris Izaguirre y explota contra Rosa Villacastín

"Gracias a Ana Obregón por haberme librado de mi verdugo", asegura

Antonia Dell'Atte ha estallado contra Lazos de Sangre, programa de Televisión Española, tras el especial que emitieron el pasado miércoles sobre su trayectoria personal y profesional. La italiana ha lanzado también una grave acusación contra Mediaset por tener a Alessandro Lequio como tertuliano de El Programa de Ana Rosa.

"Ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre: Primero, que Lazos de Sangre ha cortado toda mi entrevista. He tenido una Infancia feliz, a pesar de haber tenido un padre débil y violento. Nunca me ha maltratado y nunca tengo traumas", empieza diciendo Dell'Atte en un largo comunicado publicado en sus redes sociales.

"Quien es el maltratador diabólico que me ha maltratado y he denunciado en España, que he sido la primera en decirlo, se llama Alessandro Lequio Di Assaba. Toda la prensa y los cómplices han escondido toda la verdad, disfrazándola de mentiras y de cómplices que se han enriquecido a mi costa", continúa la modelo, haciendo alusión a su ex, el actual tertuliano de Ana Rosa Quintana.

Dell'Atte estalla contra Mediaset: "Protegen a un maltratador"

Antonia Dell'Atte define a estos últimos como "parásitos sin ninguna dignidad". "Los cutres de la prensa inventaron un triángulo que no existía para esconder y manipular una verdad", asegura en referencia al 'triángulo amoroso' que protagonizó con Lequio y Ana Obregón.

"Asco me da Rosa Villacastín, cómplice de mi verdugo. Cómplices también son Beatriz Cortázar, Boris Izaguirre, mi Pinocho que sabe la verdad y calla. Maria Eugenia Yagüe, que sabe y calla también. Y todo Mediaset España, que protege a un verdadero maltratador", dice con dureza la exconcursante de Masterchef Celebrity.

Antonia Dell'Atte concluye su escrito alegando que siempre ha ido en busca de la verdad, algo cree que no ha respetado el programa de La 1. "Lazos de Sangre ha mentido y cortado muchas verdades. "A todos los cómplices de mi verdugo, Dios os pedirá cuenta. No se toca a las mujeres inocentes, puras y sanas como yo", escribe antes de dar las gracias a Ana Obregón "por haberme librado de mi verdugo". "Podéis cargar todas las artillerías... la verdad tarde o temprano sale".