"Esto es un chiste de Gila": Iker Jiménez, "helado" por el comité de expertos para la desescalada que nunca existió

'La estirpe de los libres' emitió un programa especial durante la noche de este jueves

"Ahora podemos hablar más que nunca de fantasmas, fue un comité fantasma", dijo Porter

Iker Jiménez y Carmen Porter volvieron este jueves con un programa especial de La estirpe de los libres, el formato que nació para investigar todos los vértices de la pandemia de coronavirus. "Creíamos que era necesario. Os prometimos que si ocurrían cosas importantes íbamos a estar con vosotros".

El periodista comentó una de las noticias que más han dado que hablar en las últimas horas: la mentira del Gobierno de Pedro Sánchez con el comité de expertos para la desescalada. Tanto el Presidente como Fernando Simón defendieron el anonimato de los profesionales que, en teoría, debían asesorar en el proceso de vuelta a la normalidad y que nunca existió, tal y como ha reconocido el Ministerio de Sanidad.

"Yo, de verdad, me quedo un poco helado. ¿Qué se sabe de eso?", afirmó dando la palabra a Carmen: "Se sabe que no hubo comité". "Mira, de verdad, yo eso personalmente no me lo puedo creer, Hombre no, es que esto ya es de Gila", apuntó después Iker.

"Fernando Simón se negó a revelar esas identidades. ¿Te acuerdas que muchos medios de comunicación preguntábamos por los nombres de esos expertos de la desescalada? Decían que no porque podían tener presiones, no dieron los nombres porque no existían", aseveró Porter mientras que Jiménez apostilló: "No hombre, eso no puede ser". "Esto se puede judicializar según dicen algunos", siguió ella.

Iker Jiménez, sobre el comité de expertos que no existió: "No me lo creo"

A continuación, Iker sí contó con su 'comité de expertos' formado por el los médicos José Miguel Gaona y César Carballo y el investigador Pablo Fuente. El primero comentó que le ha "hervido la sangre" al respecto. "Si los que supuestamente tenían que dar luz mienten de una manera tan descabellada, como si fuese un chiste malo de Gila, cualquier teoría conspiranoica se dispara".

"He oído muchas cosas, pero de verdad, de corazón, esto no me lo puedo creer. Me imagino que habría un mesa un comité de expertos hablando", prosiguió Jiménez. "Es para el programa, una mesa fantasma. Tanto que nos dicen 'hablad de fantasmas', pues ahora más que nunca podemos hablar de él porque es un comité fantasma", afirmó Porter a modo de dardo.

