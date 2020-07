María Patiño llama "panoli" a Rafa Mora tras acusarla de mentir: "Aprobaste selectividad y se te ha ido la olla" Ecoteuve.es 30/07/2020 - 17:05 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' abandona muy enfadado el plató de Telecinco

Rafa Mora y María Patiño han tenido este jueves una monumental bronca en el plató de Sálvame. El tertuliano y la periodista se han enfrentado después de que el valenciano cuestionara la profesionalidad de la presentadora, a la que acusó de inventarse una de las informaciones que estaba dando en el programa de Telecinco.

"¡Llevo muchos años de profesión para que llegue este panoli y me diga que lo que estoy contando es mentira!", gritó indignada Patiño, que se ponía de pie dispuesta a abandonar el plató. "No voy a permitir que nadie me insulte", decía Rafa Mora, que salió persiguiéndola por todo el estudio hasta la mesa del director del espacio.

"A mí me dicen que tú no estabas presente y que han manipulado las pruebas", advirtió Mora después de que Patiño contara que Anita Matamoros había 'vetado' la entrada en la peluquería en la que se encontraba a Marta López, la novia de su padre, Kiko Matamoros.

"A ti no te lo voy a permitir porque no eres nadie", le decía Patiño a su compañero. "Mucho más que tú", gritaba el extronista, que enfadaba aún más a la gallega. "Has aprobado la selectividad y se te ha ido la olla. Los complejos los superas", cargó duramente la presentadora de Socialité antes de que Rafa Mora le recriminara que lo llamase "panoli" delante de toda España. La discusión llegó a tal punto que David Valldeperas se vio obligado a cortar la conversación por lo sano. "Trabajamos para la gente que está ahí, si habláis a la vez, no nos enteramos de nada", dijo molesto el director.