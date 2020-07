El pastón que se han gastado los colaboradores de 'Sálvame' en regalos Ecoteuve.es 30/07/2020 - 14:10 0 Comentarios

Lydia Lozano, Anabel Pantoja o Chelo García Cortés revelaron sus obsequios más caros

Hace tan solo unas semanas, salía a la luz los altos cachés que tenían los colaboradores de Sálvame. Pues bien, este miércoles, los rostros del programa líder de las tardes, revelaron en una conversación distendida los regalos más caros que habían hecho a lo largo de sus vidas.

Claro, que a algunos no le salió tan bien como a otros. La primera en hablar fue Lydia Lozano asegurando que el 'obsequio' que le hizo a su marido Charly: "Le regalé un coche. Fue la época... y con todo lo que le hice sufrir le regalé un coche".

Lea también: La encerrona de 'Sálvame' a Anabel Pantoja por la que acabó abandonando el programa

Tras romper el hielo, el resto se fue animando. "Un viaje a Bali a Marta", confesó Chelo García Cortés, a lo que Anabel Pantoja aseguró haber regalado otro carísimo viaje a una persona de la que prefirió no mencionar: "Un viaje a México o a Nueva York. No fue al Negro, fue a otro. Me gasté más de 40.000 euros. Me arrepiento".

El último en hablar fue Rafa Mora. El valenciano dijo estar muy "orgulloso" de lo que hizo: "Le regalé a mi familia un apartamento en Benicassim. Mi familia y mi sobrino lo están disfrutando".

Lea también: Joaquín Prat y Yola Berrocal sacan a la luz la verdad de su romance: besos, una traición y unas fotos ¿de 1.600 euros?