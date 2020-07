Joaquín Prat y Yola Berrocal sacan a la luz la verdad de su romance: besos, una traición y unas fotos ¿de 1.600 euros? Ecoteuve.es 30/07/2020 - 12:29 | 13:38 - 30/07/20 0 Comentarios

La ganadora de 'La Casa Fuerte' se ve las caras con el presentador de Telecinco

La espera ha terminado. Yola Berrocal y Joaquín Prat han tenido este jueves su ansiado cara cara después de que la artista hablara en La Casa Fuerte de su supuesto romance con un presentador de Telecinco que atendía a las iniciales de J.P. El periodista se dio enseguida por aludido y retó a la ganadora del reality a que visitara su programa y contara delante de España "toda la verdad" de lo que ocurrió realmente entre ellos.

El periodista aseguró más tarde que su contacto con Yola era nulo, pero que tenía "razones de sobra para no haber hablado con ella en 12 años". En todo caso, insistía en que si Yola iba a hablar sobre este asunto en televisión, que lo hiciera delante de él. De este modo, Prat evitaba que Berrocal cobrase por una entrevista en el Deluxe en la que seguir alimentando este tema.

Pues bien, Yola Berrocal ha aceptado el órdago del presentador y este jueves ha visitado el plató de El Programa de Verano. "El pasado siempre vuelve", aseguró Joaquín Prat antes de dar entrada a la 'cantante', a la que definió como "la verdadera reina de los realities". "Ha desbancado, nada más y nada menos, que a Sofía Suescun. Sofía ha ganado dos, ella ha ganado tres", recopiló el madrileño.

Tras hacer un repaso del paso de Yola por La Casa Fuerte, incluida su aventura con Cristian Suescun, Joaquín Prat quiso coger el toro por los cuernos. "Hablaste de un presentador, diste las iniciales y hablaste muy bien de él. ¿Soy yo?", preguntó mientras ella asentía. Acto seguido, el presentador pidió a la invitada que contara por qué llevan 12 años sin hablarse.

Besos, una traición y unas fotos ¿de 1.600 euros?

Joaquín Prat recordó antes de nada, que su idilio salió a la luz por unas fotografías de ambos besándose en un parque. Fue entonces cuando Yola desveló cómo se habían conocido. Según explicó, coincidieron en un gimnasio y se produjo el flechazo. "Nos vimos ese día y después le pediste mi teléfono a mi hermana. Yo no tenía tu número y me sorprendió la llamada", señaló el presentador.

"Quedamos en un bar, estuvimos hablando y luego fuimos a un parque. Y ahí es más que evidente lo que sucedió porque hay fotos. ¿Qué hacía ahí ese fotógrafo?", preguntó Joaquín Prat. Yola Berrocal confesó al fin que el paparazzi estaba ahí porque ella le había avisado de que iba a quedar con él.

"Yo tengo buen recuerdo de ese día, eres super divertido y me has encantado. Eres una persona con la que me reí muchísimo y esos momentos eran muy mágicos. Unos días antes, hablé con una persona y me dijo que por qué no hacía unas fotos con algún famoso y yo le dije que en ese momento estaba trabajando en televisión y no necesitaba nada. Luego no sabía si hacerlo o no hacerlo y al final le avisé del sitio donde iba a quedar contigo", reconoció la entrevistada, que reconoció estar muy arrepentida.

"Lo he estado analizando y no sé por qué lo hice. Primero no cobré dinero. Yo estaba trabajando en televisión ¿Por qué lo hice? No lo sé, pienso y no lo sé. En 20 años yo solo llamé al fotógrafo contigo, no lo he vuelto a hacer con nadie más y te pido perdón", se disculpó antes de que Joaquín cuestionara la parte económica del asunto. "A mí me dijeron que cobraste 1.600 euros por las fotos", le reprochó el periodista mientras ella lo negaba tajantemente.

Las lágrimas de Yola Berrocal, arrepentida de su traición

Joaquín explicó finalmente que cuando vio las fotos, se puso en contacto con ella muy enfadado. "Te llamé y te dije: 'Es la última vez que hablamos, me he sentido traicionado y hasta nunca'. Hasta nunca... hasta hoy", señaló. "Me arrepiento muchísimo, porque hice una barbaridad. Lo siento por tu familia, por tu madre... Fue una traición a tu confianza", declaró Yola Berrocal con lágrimas en los ojos.

El presentador, al ver agobiada a la artista, quiso quitarle hierro al asunto: "Has tenido el valor de venir aquí y contarlo. Me sabe mal que hayas pasado un mal rato. Después de hacer alusión a mi persona en el reality, creo que era el momento de aclararlo. A partir de aquí, aquí paz y después gloria. No te guardo rencor, porque siempre he dendido tu paso por los realities. Menos ahora, que has venido aquí. No hace falta incidir en este asunto", aseguró con cortesía Joaquín Prat, que desveló que gracias a que su relación no prosperó, pudo conocer a su mujer, con la que ha tenido varios hijos. "No hay mal que por bien no venga".