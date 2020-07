La encerrona de 'Sálvame' a Anabel Pantoja por la que acabó abandonando el programa Ecoteuve.es 30/07/2020 - 11:15 0 Comentarios

La tertuliana se va del plató al ver a Dulce, la niñera de su prima Isa

Si el lunes Sálvame "atracaba" a Fani Carbajo, al retarla por sorpresa a someterse a un polígrafo sobre su supuesto pasado como 'pretty woman', este miércoles le ha tocado el turno a Anabel Pantoja. El programa de Telecinco hizo una encerrona a la tertuliana, poniéndola con los ojos vendados delante de una de las grandes enemigas de su familia: Dulce.

La que fuera niñera de Isa P echó la culpa al espacio de Mediaset de lo que dijo hace unos días Anabel sobre ella. Según se quejó, a ella le habían contado que la tertuliana había dicho una serie de cosas sobre su prima que en realidad jamás había dicho. Además, reprochó al equipo que cortaran las frases de la llamada que mantuvo con un redactor del programa.

Días después de la polémica, Dulce entró en plató con los ojos vendados y nada más quitarse el antifaz, abandonó el estudio muy enfadada. "Judicialmente no me puedo sentar al lado de esta persona", empezó diciendo mientras la niñera la miraba fatal. "Se va la Pantoja, no mi Anabel, le ha salido la vena Pantoja", se quejaba la invitada, que recordó que la colaboradora también fue 'su niña' cuando era pequeña.

Anabel Pantoja ignoró los elogios de Dulce y se marchó alegando que tenía que coger un tren. Más tarde, Anabel aseguró que, para ella, Dulce "no existe" y que por tanto, se niega a tener cualquier tipo de contacto con ella. Dulce la interrumpía y Anabel continuaba yéndose: "Que no nombre ni a mi madre ni a mi familia. Te va a llegar todo y a mi madre déjala tranquila", sentenció enfadadísima.