El cofundador de Podemos critica el trabajo periodístico de una reportera sobre el escrache que sufrió

Juan Carlos Monedero se ha llevado una dura reprimenda de Joaquín Prat por cuestionar el trabajo de una reportera de Cuatro al día después de que esta recogiera testimonios de los vecinos que presenciaron el lamentable escrache que sufrió el cofundador de Podemos el viernes pasado con gritos homófobos.

Uno de ellos indignó a Monedero por decir que fue él que empezó toda la gresca, por lo que decidió lanzar una crítica hacia la periodista María Bravo. Este miércoles, la reportera ha querido defenderse poniendo en valor "el trabajo del periodismo".

"Yo simplemente quería poner en valor el trabajo del periodismo, nuestro trabajo y, en esta ocasión, el mío", empezó diciendo la periodista Cristina Bravo. "Nosotros fuimos a Sanlucar a preguntar a los vecinos y a gente que estuviera en ese momento en el que estaba Juan Carlos Monedero".

"Algunos quisieron dar la cara como este señor que nosotros mostramos, otros no quisieron y todos dijeron lo mismo: el problema empezó porque Monedero no llevaba la mascarilla. El perfectamente sabía donde iba, era una peña taurina y según los vecinos cercanos al bar, fue una provocación por ambas partes", añadió la reportera insistiendo en su "labor periodística como hacemos cada día como hacemos en todos nuestros programas, una labor que tiene que ser reconocida y no tacharla de que esto no es periodismo".

Dura reprimenda de Joaquín Prat a Juan Carlos Monedero

Tras su intervención, el politólogo insistió en que las palabras del entrevistado eran mentira: "Cristina, que tú le des voz a un tipo que, sin demostración, diga que soy el agresor cuando era la víctima te sitúa reforzando el punto de vista del agresor". Y añadió después: "Le das la misma credibilidad al agresor que al agredido. Haces mal tu trabajo, Cristina".

"Son testimonios que recaba la periodista, no lo dice la periodista", espetó de inmediato Joaquín Prat saliendo a defender a su compañera. "No te voy a permitir que hace mal su trabajo. No es una cuestión de credibilidad, sino de ofrecer el punto de vista de otros que se dicen testigos del momento", abroncó el presentador. "No te voy a permitir que nos des lecciones de periodismo, Juan Carlos".

