"¡Qué vergüenza!": garrafal fallo de una concursante en 'La ruleta de la suerte' Ecoteuve.es 29/07/2020 - 19:02 0 Comentarios

Alba estaba a punto de resolver un panel sencillo cuando fue "un poco burra"

Hay fallos y fallos, pero el que cometió Alba en La ruleta de la suerte roza la vergüenza ajena. La concursante estaba a punto de resolver el panel a falta de una letra. Para sumar más dinero a su zurrón, en lugar de resolver el enunciado, optó por decir una consonante.

El panel en cuestión decía lo siguiente: "Sin planes, sin horarios y sin mó_iles". A priori, con solo escoger la 'v', Alba hubiese sumado 150 euros. "La 'b' de burro", afirmó ante el asombro de Laura Moure y Jorge Fernández, que espetó: "No, no, no. Tenemos que tirar".

La joven tenía oportunidad de rectificar, puesto que no había girado aun la ruleta, pero no lo hizo. "La b de burro", insistió Alba. Todos los presentes en plató se llevaron las manos a la cabeza y Jorge dijo: "He pensado 'ya se dará cuenta".

"¡No puedes ser! ¿No puedes cortar esto? Qué vergüenza....", dijo ella antes de ceder el paso a su compañero, el gran beneficiario. "Hemos sido un poco burros", espetó el presentador. "Para burra yo".