El 'tirón de orejas' de Joaquín Prat a Sofía Suescun tras su durísimo ataque a su hermano Cristian

El presentador cree que él es un "chaval vulnerable" y que ella le utiliza cuando quiere

Joaquín Prat siempre se moja. El presentador ha entrado a valorar en El programa del verano la incendiaria entrevista que ha concedido Sofía Suescun contra su hermano Cristian. Y es que, desde que le tocase el "peluche" a Yola Berrocal, la navarra se ha mostrado implacable con él.

"Los hombres como él me dan asco", afirma a la revista Lecturas. "He sufrido un montón, lo he pasado muy mal viendo a mi madre triste, y mi hermano no sacaba la cara por mi madre. Me ponía enferma (...) Y es muy cobarde, dice que estuvo con Yola Berrocal porque mi madre se lo dijo, en vez de aceptar que tuvo un calentón con ella".

El presentador de Telecinco se ha mostrado muy crítico por el doble rasero de Sofía: "Cuando les ha convenido sí que han utilizado a Cristian para los realities, para hacer caja en los platós", ha asegurado.

"Creo que Cristian es un chaval vulnerable, sin las mismas herramientas para enfrentarse que puede tener quizás Sofía y Maite. Y precisamente por eso, no me parece que hagas el traje que ha hecho", ha dicho en defensa del exconcursante de La casa fuerte.

