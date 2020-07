"¿En qué cabeza cabe?": Pedrerol estalla tras los positivos en coronavirus en el Sevilla y el Almería Ecoteuve.es 29/07/2020 - 15:50 0 Comentarios

El presentador de 'Jugones' dedica su editorial a la última hora en el fútbol

Después de dos meses de competición exprés, en los que La Liga dio un ejemplo al mundo al lograr concluir la temporada sin sobresaltos, el coronavirus ha logrado colarse en el fútbol poniendo en peligre la continuidad a corto plazo de este deporte.

Tras el escándalo en el Fuenlabrada antes de su partido contra el Depor, ahora Sevilla, Almería y Zaragoza han anunciado positivos en sus plantillas que ponen de manifiesto varias negligencias en los tres equipos. Estos errores han enfadado a Josep Pedrerol, que ha lanzado este miércoles una indignada reflexión durante su editorial en Jugones.

"No aprendemos, ¿no? El Almería primero entrena y luego se hace la prueba. ¿En qué cabeza cabe?", empieza planteando el presentador de La Sexta. "¿Por qué no se hicieron el test del covid antes de juntarse todos? ¿Por qué no esperaron al martes para entrenar? ¿Qué prisa tenían? Y el Sevilla otro error. Entrenaron el domingo sin tener el resultado de la prueba. Vamos de mal en peor", concluye el periodista.