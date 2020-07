"No es que se me dé mal, es que me encanta": Tamara Falcó confiesa su sorprendente pasión oculta Ecoteuve.es 29/07/2020 - 14:53

La marquesa de Griñón cuenta en 'Cocina al punto' su pasión por ir a pescar

Tamara Falcó fue uno de los fichajes sorpresas de TVE para este verano. La ganadora de MasterChef Celebrity volvió a los fogones de la cadena pública para compartir programa con Javier Peña, Cocina al punto.

Este miércoles, se ha producido una curiosa revelación de la marquesa de Griñón cuando le ha preguntado a su compañero si había pescado él mismo las anguilas que iban a preparar. Peña lo negó, puesto que no se le da bien la pesca.

En ese momento, Tamara ha revelado su pasión por la práctica deportiva, para sorpresa de él y de todos los espectadores: "A mí me encanta pescar. No es que se me dé bien, es que me encanta".

Falcó ha contado que no tiene ninguna predilección - "Lo que pique", ha dicho", y que se desenvuelve tanto en el río como en el mar junto a sus cuñados. Su táctica es anclar la caña a un pequeño barco.

