"¡Qué movida!": una concursante deja atónito a Arturo Valls con el motivo por el que ha ido a concursar a '¡Ahora Caigo!' Ecoteuve.es 29/07/2020 - 14:26 0 Comentarios

Una mujer sorprende al desvelar por qué ha decidido participar en el programa

Después de casi diez años al frente de ¡Ahora Caigo!, Arturo Valls se sigue sorprendiendo con las confesiones que realizan algunos concursantes del programa. Este martes, una mujer dejaba atónito al presentador al confesar el motivo por el que había decidido participar en el mítico formato de Antena 3.

"Tengo 33 años, soy técnico deportivo y trabajo en un gimnasio dando clases de zumba, baile, body pump, spinning...", empezó diciendo la aspirante mientras Valls le preguntaba a qué iba a destinar el dinero que podía ganar durante la tarde.

"Si gano algo arreglaré el techo de la casa de mi madre que en el confinamiento he realizado entrenamientos funcionales y le he hecho una brecha en el techo...", aseguró Raquel antes de soltar unas palabras que hicieron que Arturo Valls se quedara en shock. "También contratar a un detective para que me vigile el coche. Tengo un admirador que me ha echado tres veces azúcar en el depósito. Coca Cola, café y azúcar. Le mando un beso desde aquí si me ve".

Una concursante deja atónito a Arturo Valls

"¿No sabes quién es? Qué movida, ¿no? Vaya jaleo, las grietas del techo, el otro echando azúcar en el depósito... Bueno Raquel, pues que haya mucha suerte", aseguró boquiabierto el presentador antes de que la joven iniciaras su partida. Finalmente, no pudo con su rival y se fue con las manos vacías.