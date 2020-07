El duro ataque de Sofía Suescun a su hermano Cristian: "Me dan asco los hombres como él" Ecoteuve.es 29/07/2020 - 11:31 0 Comentarios

La ganadora de 'GH' y 'SV' carga duramente contra el concursante de 'La Casa Fuerte'

Desde que le "tocó el peluche" a Yola Berrocal, Sofía Suescun se ha mostrado implacable con su hermano Cristian, el cual le fue infiel a su novia Jéssica con la ganadora de La Casa Fuerte durante su estancia en el reality de Telecinco. "Es un cerdo y un niñato", aseguró la navarra tras ver las imágenes de su escena sexual.

Ahora, la ganadora de GH16 y Supervivientes 2018 ha estallado contra el joven en una entrevista en la que realiza unas declaraciones muy duras. "Los hombres como él me dan asco", ha declarado Suescun en una extensa entrevista en la revista Lecturas junto a su novio, el extronista Kiko Jiménez.

Sofía Suescun asegura que su hermano Cristian se lo ha hecho pasar muy mal durante su paso por el reality veraniego de Telecinco. La joven condena la actitud pasiva que ha tenido Cristian ante los conflictos que Maite tenía con algunos de sus compañeros. "He sufrido un montón, lo he pasado muy mal viendo a mi madre triste , y mi hermano no sacaba la cara por mi madre. Me ponía enferma. (...) Y es muy cobarde, dice que estuvo con Yola Berrocal porque mi madre se lo dijo, en vez de aceptar que tuvo un calentón con ella en el reality, y tonteaba con ella", dice alto y claro.

El pastizal que le robaron en el atraco a su casa

Sofía y Kiko hablan también del espectacular atraco que vivieron hace unas semanas en su casa. "Hemos pasado la peor semana de nuestra vida. Nos ha pasado de todo, desde una insolación, hasta el robo en mi casa. La buena noticia es que ya han detenido a uno de los ladrones", aseguran a la citada publicación.

La televisiva pareja desvela en su entrevista cuánto dinero se llevaron: en total, 13.000 euros. "A mí me han robado unos 5.000 euros más 8.000 que mi madre le guardaba a mi hermano. "Mi madre se lo guardaba para gestionárselo, sino se lo funde en pocos días de fiesta, que si Matamoros y Rafa Mora, esta gente que es mala influencia. Mi hermano no tiene personalidad ¡Imagínate en lo que se puede convertir!", sentencia la navarra en un nuevo dardo contra su hermano.

Finalmente, Sofía y Kiko hablan de las "secuelas psicológicas" que les ha dejado el desagradable hecho que han vivido tras volver de sus vacaciones en Ibiza. "Sofía tiene momentos traumáticos, hoy hemos venido sin dormir. Cualquier ruido que escucha le genera paranoia, se sobresalta y a mí también", afirma el andaluz.