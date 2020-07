El verdadero motivo por el que Fani se ha negado a hacerse el polígrafo sobre su pasado en 'Sálvame' Ecoteuve.es 29/07/2020 - 11:10 0 Comentarios

La exconcursante de 'Supervivientes 2020', tajante ante la máquina de Conchita

Sálvame tendió este martes una trampa a Fani Carbajo. El programa invitó a la exconcursante de Supervivientes 2020 para charlar con ella en plató sobre la entrevista que tuvo el pasado sábado en el Deluxe. Sin embargo, al llegar a Telecinco, la joven se encontró con una Carlota Corredera que la retó a someterse a un polígrafo de tan solo cuatro preguntas.

La presentadora leyó las polémicas cuestiones a Fani, relacionadas con su noviazgo con Christofer y su supuesto pasado como 'pretty woman, y le dio la oportunidad de pensarse a lo largo de toda la tarde si accedía o no a someterse a la infalible máquina de la verdad de Conchita.

"Ha sido un atraco. Ella no tenía ni idea. Esta es la gracia de este programa", decía con risa maligna Carlota Corredera mientras volvía a plató y dejaba a Fani con la poligrafista. A su regreso, Kiko Hernández aseguró que la madrileña iba a negarse a hacerse la prueba e intentó vaticinar la "excusita" que pondría.

Según el tertuliano, la joven iba a decir que no podía someterse al polígrafo porque hay una demanda interpuesta contra su tía que le impide abordar este asunto. Dicho y hecho. Al final de la tarde, Fani desveló que se había negado a responder a las preguntas: "Mi tía dijo que sí y Conchita dijo que decía la verdad, no puede haber dos positivos. He demandado a mi tía y mi abogado me ha dicho que no me haga el poli", aseguró mientras los colaboradores debatían si era un motivo de peso o le daba miedo que se descubriera la verdad sobre su pasado.