Belén Esteban abandona 'Sálvame' tras un comentario sobre su hija Andrea: "¡Estoy hasta los huevos!" Ecoteuve.es 29/07/2020 - 10:31 0 Comentarios

La tertuliana de Telecinco, harta de que siempre la estén señalando a ella

Sálvame vivió este martes un momento de gran tensión. Belén Esteban, que llevaba varias semanas muy tranquilas tras su monumental bronca con Jorge Javier Vázquez, tuvo una tarde de lo más movida a raíz de unos comentarios que se realizaron sobre la relación de Jesulín de Ubrique con su hija Andrea.

Todo se desencadenó después de ver unas imágenes en las que la periodista Carmen Pardo aseguraba que existió un acuerdo de Belén Esteban con Jesulín de Ubrique para ver a la niña cada quince días. "¿Por qué no iba la niña a Ambiciones? Siempre se le echó la culpa a Campanario y eso no fue así", aseguraba. Además, Pardo afirmaba que los hijos del matrimonio habían querido tener contacto con Andrea y no habían podido.

Lea también: Sale a la luz la entrevista mejor pagada de la historia de Sálvame Deluxe: "Dio mucha guerra"

"No me provoquéis, no me provoquéis...", advertía Belén Esteban al ver el vídeo. "¿Tú sabes si es verdad lo del acuerdo de cada quince días? ¿Estás segura de que no hay contacto entre los hermanos? Siempre echando la culpa a la misma, que soy yo", se quejaba ante las cámaras de Telecinco.

El cabreo de Belén Esteban: "Estoy hasta los huevos"

"A una se le pagan los estudios y a otra no se le paga nada", se quejaba Belén Esteban mientras abandonaba el plató para evitar entrar al trapo. Tal y como ella misma ha explicado muchas veces, tiene un acuerdo con su hija para no hablar de ella en televisión, ya que ha preferido mantenerse en el anonimato después de cumplir los 18 años. "Ella es una persona que no quiere salir. Es cierto que yo la puse en el disparadero muchas veces y me arrepiento, pero que no me pregunten. Que le pregunte a su amigo cuánto hace que no... Esa señora no tiene ni idea", decía mientras se iba y volvía al set muy enfadada.

"Como mi hija se entere me va a regañar, pero esa señora no tiene ni idea. Cada 15 días se la tenía que llevar y ahora tiene 21 ¿Dónde está? Que no le hace falta ¿eh?", decía mientras rompía a llorar Esteban. "Estoy hasta los huevos de las mentiras, hasta los huevos", estallaba la colaboradora mientras se marchaba del plató para coger aire.