Kiko Matamoros llama "reventada" a Laura Fa tras el comentario que hizo sobre sus labios Ecoteuve.es 19:45 - 28/07/2020 0 Comentarios

La colaboradora ha querido matizar sus palabras después: "Hice una coña en redes"

Lío de los gordos en Sálvame. Después de que Kiko Matamoros fuera objeto de numerosos memes en redes sociales por su retoque estéticos en la cara, Laura Fa comentó este lunes que los labios que se había puesto el colaborador era para mujeres coincidiendo con la intervención de Marta Díaz.

La novia del tertuliano del programa de Telecinco contraatacó diciendo que ella se había puesto "ocho veces". El conflicto continuó en Instagram cuando Laura Fa afirmó que es "mejor tener cerebro que labios". La réplica de Matamoros fue con la misma imagen llamándola "reventada".

Este martes, a raíz de la polémica, Marta Díaz se ha negado entrar en Sálvame para contar la última hora del estado de salud de Kiko. "No voy a bajar, solo dije que los labios gruesos no tienen por qué ser femeninos, ella no tiene y es una mujer al igual que yo tampoco tenía", le ha mandado por mensaje Marta al reportero Omar Suárez.

"No critiqué sus labios a diferencia de ella, que dice que no tengo cerebro", se quejó. También por mensaje, Laura Fa ha querido matizar sus palabras y disculparse: "No me sentí atacada por mi físico, hice una coña en redes, los que me conocen saben que digo 'no estoy buena, soy lista".