El batacazo de Cristina Tárrega en Telecinco: naufraga en su último intento como presentadora Ecoteuve.es 28/07/2020 - 16:56 0 Comentarios

'Animales Nocturnos' retirado de la parrilla de Mediaset tras seis entregas

Malas noticias para Cristina Tárrega. La valenciana ha fracasado en su nuevo intento de recuperar su labor de presentadora al frente de Animales Nocturnos, late night que aterrizó el pasado 15 de junio en Telecinco y que ha sido retirado de la cadena después de su sexta entrega.

El espacio, que ha naufragado en las audiencias desde el primer día, tuvo que reinventarse desde su segundo programa y tirar de algunos rostros muy conocidos de la casa, como Kiko Matamoros o Ylenia, para intentar levantar sus datos en las madrugadas.

Sin embargo, la situación no ha mejorado y este 27 de julio, los espectadores de Telecinco veían cómo el programa era levantado de la parrilla. No se trata de una cancelación como tal, sino de una no renovación, ya que Mediaset había dado luz verde al formato sólo para seis entregas.

De este modo, el programa de Cristina Tárrega no seguirá en antena después de promediar una media de 7.8% de share y apenas 328.000 espectadores. Las audiencias de Animales Nocturnos evolucionaron de la siguiente manera:

15 de junio: 7% y 366.000

22 de junio: 8.7% y 335.000

29 de junio: 8.3% y 367.000

6 de julio: 6.6% y 264.000

13 de julio: 6.1% y 289.000

20 de julio: 10.2% y 345.000