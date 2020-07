Acusan a Dakota ('Hermano Mayor') de haber maltratado a su madre y ella responde de forma rotunda

Dakota Tárraga ha vuelto a ponerse en la picota por una presunta polémica. La concursante de Hermano Mayor y Supervivientes niega rotundamente haber sido detenida en la Comisaría Provincial de Alicante el pasado fin de semana bajo la acusación de maltratar a su madre.

Presuntamente, y siempre según recoge diario Información, la joven, que se habría encontrado en estado ebrio, propinó a su progenitora un empujón y un puñetazo. El padre habría sido el que dio el aviso a la Policía después de llegar al domicilio tras producirse los hechos. Así pues, Dakota habría pasado dos noches en los calabozos y fue puesta en libertad sin cargos puesto que su madre no interpuso una denuncia contra ella.

A raíz de la publicación de la información, Dakota ha decidido romper su silencio a través de redes sociales y desmentir de forma rotunda una agresión a su madre. "Estoy hasta las narices de que se mienta a cuenta de mí", escribe en un storie de Instagram.

"Habláis sin saber. Quiero ver la denuncia. Ah no, que no hay nada, estáis cometiendo un delito contra mi persona", añade una de las pupilas más famosas de Pedro García Aguado, que termina por deshacerse en elogios hacia su progenitora: "Es la cosa más bonita que hay en este mundo".

Yo no he hecho nada a mis palabras me remito espero y quiero que toda España vea esa denuncia de los que ellos han hecho una afirmación!! Tarde lo que tarde esto no lo voy a permitir pic.twitter.com/678bnbeta7