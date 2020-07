Sale a la luz la entrevista mejor pagada de la historia de 'Sálvame Deluxe': "Dio mucha guerra" Ecoteuve.es 28/07/2020 - 13:42 0 Comentarios

Carlota Corredera desvela la entrevista más cara del programa de Telecinco

Sálvame apeló este lunes a la nostalgia gracias a Carlota Corredera. La presentadora del programa de Telecinco recordó su etapa como directora del Deluxe y se dispuso a desvelar algunas anécdotas desconocidas de las entrevistas más míticas que ha vivido la versión nocturna del histórico formato de Mediaset.

"Yo te di muy buenas noches a ti", comentó entre bromas Belén Esteban, haciendo alusión a los grandes datos de audiencia que ha reportado a la cadena durante sus famosos 'belenazos'. "El récord como director lo tiene David Valldeperas cuando volviste de tu operación para las Campanadas", informó Carlota Corredera, remontándose al fin de año de 2009. "De los cinco Deluxe más visto, igual cuatro son de Belén", destacó la ahora presentadora.

Lea también: "Me da un miedo que flipas": Belén Esteban, pillada rajando del nuevo rostro de Kiko Matamoros

Carlota Corredera, que sorprendió a los colaboradores con su gran memoria, se vino arriba y empezó a aportar otros datos de interés para los tertulianos. "Hubo un día en el que el share en el late night no bajó del 50% y fue el día que hicimos tu 'caja", le comentó a Lydia Lozano.

Sale a la luz la entrevista mejor pagada de 'Sálvame Deluxe'

Aprovechando que la presentadora estaba 'soltando prenda', Belén Esteban preguntó a la gallega por la entrevista realizada cuyas negociaciones hubieran sido más complicadas. "La entrevista más complicada, por peticiones, y la mejor pagada de mi época, la entrevista más cara fue la de Romina Power", desveló la periodista.

Además, Corredera contó la exigencia que puso Al Bano para sentarse a responder a la que fuera su esposa. "Dijo que solo vendría si era la semana siguiente y por la misma cantidad. Un viernes se sentó Romina y realizó acusaciones incluso muy feas y al siguiente él", confesó Carlota, que recordó como ambos reportaron también una gran audiencia.

La exigencia más excéntrica de Romina Power

"Las peticiones de Romina fueron complicadísimas. Ella vino y tuvimos que negociar hasta el último momento. Esa semana fue... ¡guau! Ella solo quería estar con Jorge y nosotros no queríamos prescindir de los colaboradores. Y tuvimos que poner varias mesas. Ella permitía que entrasen y saliesen los tertulianos para comentar lo que decía, pero que ella se saldría porque no quería coincidir con nadie que no fuese Jorge Javier", desveló la presentadora.

Finalmente, Carlota Corredera recordó el incidente que se vivió con el hotel que le pusieron a la cantante. Según la gallega, Romina llegó a un hotel de cinco estrella de Madrid y al ver que los suelos no eran naturales, ella dijo que allí no dormía. "De madrugada tuvimos que buscar un hotel con suelos de mármol. Dio mucha guerra, pero también una grandísima entrevista", concluyo la que fuera directora del espacio de corazón de Telecinco.