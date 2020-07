"Encabronáis a la gente": la aplaudida petición de Joaquín Prat que dejó a Monedero con esta cara Ecoteuve.es 28/07/2020 - 11:14 0 Comentarios

El presentador de Cuatro pidió al tertuliano que rebajara la tensión con un compañero

Juan Carlos Monedero sufrió este fin de semana un desagradable incidente mientras se encontraba tomando algo en un bar de Sanlúcar de Barrameda. Estando en el local, un grupo de personas comenzó a increparle y a insultarle hasta que se vio obligado a abandonar el lugar.

Este lunes, Joaquín Prat condenó con el politólogo lo ocurrido y le hizo una petición que acabó siendo aplaudida por los espectadores. El presentador de Cuatro al día pidió a Monedero, como al resto de tertulianos de su programa, que rebajaran el nivel de confrontación porque esa tensión acababa trasladándose a la calle. "No hagáis el flaco favor de alimentar esa porquería", exigió el periodista desvelando que, aunque parezca lo contrario, fuera de cámaras los colaboradores se terminan llevando muy bien entre sí.

"Fuimos por la noche a tomar algo a un bar. Nada más entrar, unos energúmenos empiezan a gritar 'maricón de mierda', 'fuera de España'... con una actitud muy agresiva", explicó Monedero, que cree que este ataque no es un caso aislado, ya que algo muy parecido vienen viviendo Pablo Iglesias e Irene Montero desde hace meses en la puerta de su propia casa o el acoso machista que sufrió hace unos días la ministra Yolanda Díaz.

La aplaudida petición de Joaquín Prat a Juan Carlos Monedero

En esta línea, Prat pidió a Monedero que no hiciera vez públicamente que se lleva mal con Carlos Cuesta, de OKDiario, cuando sabe que su relación no es así. "Pero si os lleváis bien. No transmitas esa sensación, que luego venís aquí y charláis amigablemente. Es que no es verdad. Tenéis responsabilidad en encabronar la gente al final", añadió el presentador.

"Tengo un trabajo que me permite conoceros como personas y sois grandes tipos. Me entristece que se os trate así porque sois gente buena, no sois unos cabronazos. Me entristece mucho que os pase esto, que tengáis que vivir situaciones así", lamentó Joaquín Prat. "Lo condeno, pero de verdad, no hagáis el flaco favor de alimentar esa porquería", sentenció.