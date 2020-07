"Sois terribles, tenéis que leer más": Omar Montes estalla contra 'Socialité' tras acusarle de mentiroso Ecoteuve.es 27/07/2020 - 19:06 0 Comentarios

El cantante arremete contra el programa de María Patiño por echar por tierra su versión de no llevar mascarilla

Día que pasa, día que Omar Montes se aleja más del mundo de Telecinco. El ganador de Supervivientes ha explotado contra Socialité después de que este domingo el espacio producido por La Fábrica de la tele asegurara que el cantante es un mentiroso.

El programa que presenta María Patiño quiso desmontar la versión de Omar de no llevar mascarilla por ser asmático habñando con profesionales sanitarios, los cuales afirman que hay que llevarla pese a sufrir esta afección crónica. Además, la Federación Nacional de Boxeo aseguró a Socialité que uno no puede estar federado así como practicar boxeo en el caso de ser asmático.

A través de su cuenta de Instagram, Omar Montes explotó escribiendo un mensaje contra el programa de Patiño: "Hola mi gente preciosa de 'Socialité'. Para no ser asmático lo disimulo muy bien (mostrando todos sus botes y medicinas). Os amo".

"Y para terminar ya de deciros, un deportista aunque tenga asma, no importa. Hay muchos campeones, incluso del mundo, desde boxeo, motociclismo, bicicleta, de todo, que tienen asma y no les impide tener pleno rendimiento en sus facultades físicas. Tener asma no significa estar impedido, uno tiene asma pero hace deporte cuando quiere. Estáis fatal", asegura muy enfadado.

Omar Montes, a 'Socialité': "Sois terribles, tenéis que leer más"

"Madre mía lo atrevida que es la ignorancia, encima metéis a organismos ahí del boxeo. Decís de la Federación Española de Boxeo. Yo llevo entrenando con ellos desde los 14 años", señala. "Como era normal he llamado para preguntar si os han dicho que un asmático no puede boxear y me dicen 'mira Omar, esa gente son unos indocumentados, aquí no ha llamado nadie y si han llamado les habrá cogido el teléfono el barrendero porque está todo muy regulado".

Omar Montes remata su reproche hacia Sociliaté diciendo que "un asmático puede incluso utilizar el aerosol, que da doping en algunos casos, pero si acreditas que eres asmático lo puedes utilizar. Así que imagínate si estará regulado el asma en el deporte, y más en mi caso. O sea, joder, sois terribles tío, de verdad que tenéis que leer más, o usar los audiolibros estos que me gustan a mi".

