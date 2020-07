La escena de sexo de Ana Obregón con Alonso Caparrós tras enterarse de que era objetivo de ETA: "Lloró mucho" Ecoteuve.es 27/07/2020 - 12:10 0 Comentarios

El colaborador de 'Sálvame' desvela la impactante reacción que tuvo la bióloga

Telecinco estrenó este domingo una nueva temporada de Hormigas Blancas. La cadena ha sacado del cajón este verano uno de los formatos más míticos de la cadena, que en sus primeras etapas estuvo presentado por Jorge Javier Vázquez primero y por Jordi González más tarde. Ahora el espacio, que repasa las vidas de las celebridades españolas, ha vuelto con Carlota corredera al frente.

En su primera entrega, el programa analizó la trayectoria vital y profesional de Ana Obregón, que este año ha sido noticia por el terrible fallecimiento de su hijo Álex a causa de un cáncer. Corredera y sus tertulianos hablaron de su carrera como actriz y aprovecharon la ocasión para que Alonso Caparrós, compañero de Sálvame, contara una importante anécdota que vivió con la también bióloga durante un rodaje.

El tertuliano explicó cómo tuvo que afrontar junto a Ana Obregón la grabación de una escena de sexo justo el día en el que salió a la luz que Ana Obregón se había convertido en objetivo de la banda terrorista ETA. Todo sucedió el 5 de julio 1997, pocos días después de la liberación de Ortega Lara, cuando un periódico informaba de que ETA tenía datos sobre Obregón.

La noticia llegó a oídos de la actriz mientras desayunaba, pocas horas antes de iniciar su jornada de rodaje en la película La mirada del otro, largometraje que acabó causando una gran polémica. Caparrós explicó que ese día "había un ambiente muy tenso": "Había mucha más gente que los días anteriores. En todos los rodajes esperas, pero en este caso la espera fue muy larga y me llevaron a una caravana aparte en la que estuve con Miguel Bosé durante mucho tiempo", empezó recordando.

La escena de sexo de Ana Obregón con Alonso Caparrós

"Ana estaba llorando mucho, algo pasaba y no tenía yo mucha información. Me daba la sensación de que todo era muy atropellado, como si hubiese una inquietud", asegura el expresentador, que tuvo que rodar ese día una escena de sexo muy comprometida.

"Es una escena muy fuerte, yo no se la enseñé a nadie. Yo empezaba masturbándome mientras miraba una revista. Ella llegaba y se quitaba la parte de arriba, que imagínate... Yo era muy joven y tenía a Ana Obregón poniéndome los pechos en la espalda. Ella hacía de mi mujer y quería quedarse con mi esperma. Una cosa de locos", contó entre risas.

Alonso Caparrós concluyó su anécdota compartiendo un sorprendente hecho que ocurrió durante la grabación: "Es como si se hubiesen alineado los planetas para que pasase de todo. Estalló un foco y, por iluminación, no podíamos movernos hasta que no lo repararan. A Ana le habían puesto unas pegatinas en los pezones. Pues del calor, el sudorcillo, estar tan pegados, se le cayó. ¡Madre mía", afirmó el colaborador, asegurando que "aquello no era cine, era porno".