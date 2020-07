El descomunal enfado de Ana Obregón con la prensa: una periodista pide perdón 25 años después Ecoteuve.es 27/07/2020 - 11:52 0 Comentarios

'Hormigas Blancas' recuerda el momento 'spray de nieve' por el que la presentadora perdió los nervios

Telecinco rescató Hormigas Blancas este domingo con Ana Obregón como protagonista. El mítico programa de televisión, esta vez presentado por Carlota Corredera y con Terelu Campos y Belén Esteban como colaboradoras, centró su primera emisión en la presentadora semanas después de la muerte de su hijo Aless Lequio.

El formato rescató una de sus polémicas más sonadas: el espectacular enfado que tuvo Ana con la prensa hace 25 años, después de que una reportera rociara a ella y a Aless con spray de nieve a la salida de un centro comercial. La protagonista fue Concha Aguilar.

"Ana venía jugando con nosotros, disparándonos espuma desde hace unos días. Nos lo tiraba al objetivo. Era un juego y nosotros no nos enfadábamos con ella", contó la periodista recordando una de las veces que ocurrió esto mismo.

"A Miguel Temprano se le ocurrió comprar espuma para tirársela porque, conociéndola, no se va a enfadar y a todos nos pareció bien. Tenía un sentido del humor bárbaro y pensábamos que no se iba a enfadar".

Una periodista pide perdón a Ana Obregón 25 años después

"Todo iba fenomenal hasta que Aless se puso a llorar. En ese momento ella se asustó, y es lógico, le hubiera pasado a cualquier madre porque le cayó en el ojo", aseguró Aguilar. "Cuando escuchar llorar a su hijo se le cambia todo, pasa al gran enfado y pierde un poquito la compostura. Miguel la tuvo que frenar".

La reportera explicó en Hormigas Blancas que no está nada orgullosa de aquel episodio y que espera que la Obregón no le guarde "rencor" puesto que no hubo "ninguna intencionalidad": "Si en algún momento le molestó, solo puedo decir que me disculpe porque no era nuestra intención".

