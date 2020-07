Karmele Marchante, atropellada por un coche mientras hacía deporte Ecoteuve.es 27/07/2020 - 10:05 0 Comentarios

La periodista asegura que el conductor temerario le causó "daños graves"

Karmele Marchante lleva un tiempo alejada de la primera línea mediática. Sin embargo, la periodista, que abandonó Sálvame en 2016 entre grandes desavenencias con sus compañeros, ha sido noticia este fin de semana por un desafortunado incidente.

La tertuliana ha sido víctima de un atropello, tal y como ella misma ha desvelado a través de sus redes sociales: "El pasado miércoles, mientras hacía deporte, un conductor que iba hablando por teléfono me embistió en un paso cebra causándome daños graves", ha informado la catalana en un mensaje que ha causado una gran preocupación entre sus seguidores.

Karmele Marchante aprovecha la ocasión para lanzar una pullita a Sálvame por la supuesta obsesión que tienen con ella desde que decidió salir del 'cortijo': "No fue mi intención explicar este horrible hecho, pero como en el peor de los programas (en el que ya no trabajo) su obsesión por mí no ceja, lo cuento yo", asegura.

Finalmente, ante la avalancha de mensajes de apoyo y preocupación por parte de amigos, compañeros y usuarios de Twitter, Marchante ha lanzado unas palabras de tranquilidad para todos. "¡Voy a mejor y muchas gracias por tantos mensajes de cariño! ¡He vuelto a nacer!", ha escrito la periodista, celebrando que, afortunadamente, todo quedó en un terrible susto.

