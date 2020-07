Marhuenda, a la yugular por una foto de Corinna: "Échale pelotas y critica a La Sexta" Ecoteuve.es 26/07/2020 - 15:32 0 Comentarios

El periodista se enzarza con Ignacio Cembrero en 'La Sexta Noche'

La Sexta Noche cada semana está más revuelta: sus tertulianos saltan, pierden los papeles y las formas y alzan el tono de voz en lo que parece ser una trifulca en lugar de un serio debate, con improperios y ataques continuados.

Es lo que ha pasado entre Francisco Marhuenda e Ignacio Cembrero, colaboradores habituales. Y todo por una foto que afecta a Juan Carlos I.

La polémica instantánea es de Corinna Larsen con el príncipe Al-Waleed y ha servido a Cembrero de ejemplo para criticar a la prensa y su actitud con el reinado de Juan Carlos I: "Podría poner muchos ejemplos, pero este es uno de los mejores", ha declarado Cembrero mientras sujetaba esa foto. "Esta es Corinna con el príncipe Al-Waleed, el más rico del mundo árabe. Una foto tomada en el año 2007 en la que la prensa de su país ilustra bajo el título de 'Al-Waleed' recibiendo a Corinna como representante especial del Rey de España".

La noticia, según Cembrero, ha sido "sistemáticamente ignorada por la prensa española. Los grandes medios lo sabían y lo ignoraron". "Es la omertá en la que hemos vivido muchos años", ha añadido. "No entiendo tu cruzada de atacar a los medios de comunicación como Antena 3, Telecinco, La Sexta o El País", ha contestado Marhuenda. "Solamente a la prensa escrita", ha matizado Cembrero.

"Échale pelotas, critica a La Sexta"

"Échale pelotas al tema y critica a La Sexta que no lo daba, ¿Por qué no te atreves? No lo hacía ni Antena 3 ni La Vanguardia", ha señalado Marhuenda, enfadado.

"La Sexta lo ha dado siempre y ha sido el único medio que ha reflejado estos temas de Juan Carlos desde el minuto uno", ha aclarado Eduardo Inda. Marhuenda se ha defendido explicando que "Zarzuela nunca me ha dicho nada", entonces Cembrero le ha echado en cara una especie de "autocensura" alrededor de los trapos sucios de Juan Carlos.