"Me he pinchado": Kiko Matamoros enloquece a las redes con su cara hinchada y morada
Ecoteuve.es
26/07/2020 - 12:25

El colaborador desvela que su nuera le había sometido a un tratamiento

Kiko Matamoros no quiso perderse la entrevista a Mila Ximénez en el Deluxe donde relató su lucha contra el cáncer. El colaborador se hizo antes del programa unos retoques estéticos, de los que, lejos de avergonzarse y ocultarlos, se enorgullece. Pero el resultado inicial de hinchazón le hizo trending topic entre los telespectadores.

Hinchado y plagado de cardenales en el rostro, el colaborador ha recibido una avalancha de críticas y memes, por lo que se ha visto obligado a revelar la verdad.

"Tengo la cara llena de morados e hinchada porque esta tarde me he pinchado la cara y no he tenido tiempo ni de maquillarme, y no me parecía elegante hacer esperar al chófer en la calle", ha aclarado el televisivo.

"El otro día cenamos, y Carla Barber [su nuera] me dijo 'te tengo que pinchar'", ha declarado Kiko. Se ha mostrado, además, orgulloso de sus numerosos retoques estéticos: "Me he puesto ácido en la cara, pero quiero decirle a los que me critican que no me iba a perder la entrevista de mi amiga por venir a trabajar con la cara amoratada o hinchada", ha puntualizado para zanjar la polémica sobre la frivolidad.