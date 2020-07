Mila Ximénez: "Mi oncóloga me dijo que era cáncer de pulmón y que había metástasis" Ecoteuve.es 26/07/2020 - 12:18 0 Comentarios

La colaboradora regresa al plató del 'Deluxe' para contar su lucha contra la enfermedad

Mila Ximénez volvió al Deluxe para hablar del cáncer que le fue diagnosticado hace mes y medio. La colaboradora volvió al programa rodeada del cariño de sus compañeros, que no pudieron contener la emoción que les provocaba ver a la tertuliana de vuelta.

La sevillana, emocionada y sin ocultar las lágrimas en los ojos, ha reconocido que ha echado muchísimo de menos a sus compañeros y saca una moraleja de lo duro de esta enfermedad: "Estoy viendo que hay mucha gente que me quiere".

Mila Ximénez explicó que desde hacía un tiempo notaba fuertes dolores en la espalda y que, aconsejada por Jorge Javier Vázquez, acudió a hacerse una resonancia. Otra llamada de María Teresa Campos le hizo acudir a otra clínica para ver a una neuróloga pero al final acabó hablando con una oncóloga que le comunicó que tenía cáncer.

"Me dijo: tienes un cáncer y hay metástasis. Ahí yo me cagué. Me dijeron que no se le podía pegar un 'tiro' porque estaba ramificado, en el pulmón en el hígado y en otras partes", relató. "¿No me puedes operar? ¿Me voy a morir?, pregunté. Y ella me dijo: 'no, creo que de esto no", continuó Mila. "Me pidió muy a tiempo, me dieron cinco sesiones de radio seguidas y luego me dijeron que tenían que darme quimio".

Ximénez, pese a estar entera y decidida a enfrentar el cáncer, ha afirmado que no termina de aceptar lo que le ocurre: "Jamás pensé que tendría un cáncer, no pensé que esto me pudiera pasar a mí", ha finalizado la periodista.