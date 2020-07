El pasado desconocido de Ana Guerra: 'Zapeando' destapa su paso por 'Menudas estrellas' Ecoteuve.es 26/07/2020 - 11:48 0 Comentarios

La cantante de 'OT' participó en el programa infantil de Antena 3

Todo el mundo tiene un pasado. Y la hemeroteca lo sabe. También los ex triunfitos como Ana Guerra. Y es que si descubrimos que Amaia había participado antes que en el talent OT en El número 1 de Antena 3, Ana Guerra resultó que participó en el Menudas estrellas de Alonso Caparrós y en Zapeando le han enseñado las imágenes vintage.

Guerra no lo ha pasado tan bien al ver que los zapeadores se disponían a emitir las imágenes de cuando era niña, y se ha mostrado muy nerviosa al verse subida en el escenario hace unos 20 años, pero recordó cómo fue ese instante para ella.

"Tengo la misma boca y estos brazos enormes", comentó la cantante de OT 2017 después de que Anna Simón le dijera que tiene la misma cara que por aquel entonces.

Por otro lado, la ex triunfita habló del talent de TVE y explicó su lado oscuro. "Lo peor fue el shock. Se me acercaba por la calle y a mí nunca se me olvida la cara. Pensaba que me iban a pedir la hora, la dirección de una calle... No esperaba que me hicieran la pregunta de si era quien parecía ser. Sentí que no le daba a la gente cariño o alegría porque me quedaba como 'ufff'. Yo espero que nadie me guarde rencor por esos primeros meses que me costó llevarlo como debía", ha revelado en La Sexta la intérprete, preocupada por sus fans.