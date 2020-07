María Patiño sufre la gran pillada por un desliz: todos comentan lo que enseñó en 'La última cena' Ecoteuve.es 25/07/2020 - 16:30 0 Comentarios

La presentadora dejó encima de la mesa un cigarro y un mechero

María Patiño tiene un poder en La última cena: es, junto a Lydia Lozano, la reina del meme, de lo viral, del trending topic, del show. Ya sea por quedarse mellada en directo; por sus sustos exacerbados en el centro de operaciones; por su paliza al pulpo; o por su pasta fresca al aroma de sus axilas, la periodista está en el punto de mira de las redes sociales y los telespectadores.

La colaboradora se convirtió en trending topic y encandiló a la audiencia por un gesto que la delató. Y es que una imagen vale más que mil palabras. Había que mirar muy bien la pantalla para ver qué había encima de su mesa y qué provocaba las risas virtuales y el protagonismo online de Patiño ante los curiosos telespectadores.

Patiño, preparada ya en plató para fumar tras cenar

En directo, sobre el mantel, se apreciaba su secreto mejor guardado: el cigarro de después de cenar, al que no le faltaba su compañero mechero, y que aportó el momento cómico al programa. Todos lo comentaron en las redes sociales.

Patiño con el cigarrito de después de cenar preparado JAJAJAJAJA #LaUltimísimaCena pic.twitter.com/TNN9fNBfeD — Adrián Rodríguez (@AdriRdzz) July 24, 2020

Patiño a Terelu: "Yo te quiero aunque tú no a mí"

Para María Patiño, La última cena también supuso su reencuentro con Terelu Campos, con quien había estado enfrentada. La colaboradora y periodista, junto a Antonio Montero, entró en el plató al ritmo de 'Tengo el corazón contento', de la inolvidable Marisol (Pepa Flores).

En ese momento, Patiño dedicó la canción a Terelu con la siguiente letra: "Porque yo te quiero, lalalalala, aunque tú no a mí, lalalalala, pero no me importa, lalalala, porque somos así".

Mientras Patiño cantaba, Terelu no dejaba de sonreír, al igual que todos los presentes, que le dedicaron una gran ovación al terminar. ¿Le sentó bien el improvisado y dedicado concierto o se lo tomó como un dardo la hija de la Campos?