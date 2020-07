El drama de Miri, de 'Masterchef 5': "Mi curro y todo, derrumbado en un segundo" Ecoteuve.es 25/07/2020 - 16:11 0 Comentarios

La influencer ha perdido su herramienta de ingresos y trabajo por semanas

Miri fue finalista de Masterchef 5, uno de los rostros más reconocibles de esa edición y, también, toda una influencer que ha visto cómo sus ingresos y su trabajo peligraban al haber sufrido un hackeo por parte de piratas informáticos. Esto le ha hecho replantearse aspectos de su vida y, de paso, se ha atrevido a enseñar cómo ésta le ha cambiado al haberse sacado títulos de Yoga.

La exconcursante, cocinera e influencer, con casi 300.000 seguidores en Instagram, ha vuelto a dicha red social tras tres semanas con la cuenta hackeada, un drama para alguien que usa la red social como herramienta de trabajo.

"Mi curro y todo, derrumbado en un segundo"

"He tenido que replantearme muchas cosas. Los primeros días andaba un poco perdida, ¿Y ahora, qué hago?-pensaba-. Mi curro, lo que he estado construyendo hasta día de hoy, mi rutina, se me había derrumbado de un segundo para otro", ha empezado escribiendo la chef.

Miri ha agregado que el no poder acceder a sus redes sociales le ha hecho notar "que hay que saber aceptar los cambios": "No debemos aferrarnos a las cosas, y que todo lo que viene a tu vida es para algo; pues son aprendizajes que tenemos que ir descifrando",ha aseverado.

Títulos de yoga: una nueva vida

La finalista de MasterChef ha explicado que, además, durante el confinamiento provocado por la pandemia del nuevo coronavirus, se ha aficionado al yoga y se ha sacado el título de 200 horas de Ashtana y Vinyasa, algo que le ha servido para indagar "en la parte más importante" de estos ejercicios y forma de vida.

"Creo que el universo no me ha devuelto mi cuenta de Instagram así porque sí. Creo que mi tarea esta vez, es utilizar esta plataforma para compartir con vosotros (además de lo que hacía antes) todo el proceso espiritual que estoy pasando, y todo lo que estoy aprendiendo para ayudaros a que no sólo viváis de una manera más sana a través de la comida, sino también a través del control de la mente", ha revelado Miri.