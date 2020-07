Jorge Javier pide perdón a Belén Esteban un mes después: "Yo no te quería ni ver" Ecoteuve.es 25/07/2020 - 13:01 0 Comentarios

El presentador protagonizó una monumental bronca con su compañera

Un mes después de su duro enfrentamiento en Sábado Deluxe, Jorge Javier Vázquez pidió perdón a Belén Esteban. Lo hizo durante el cocinado de La última cena, el programa que ganaron tras imponerse contra Terelu Campos y Víctor Sandoval.

"Si no me hubieses importado nada, en ese momento te hubiera pedido perdón y me hubiera dado igual, pero a mí con la gente que me importa necesito mi tiempo para recomponer y pensar", dijo el presentador, que durante semanas se negó a disculparse con su compañera y amiga.

"En ningún momento de verdad, en mi ánimo no estuvo despreciarte ni humillarte, pero si te viste así, de verdad te pido mis más sinceras disculpas y espero que me las aceptes", se sinceró Jorge Javier.

"Joder, es que me gritaste mucho"

"Me sentí así pero está perdonado, te agradezco que me lo digas", dijo la colaboradora. "Joder, es que me gritaste mucho, no me hacías ni puto caso porque estabas con tus chorbos, te buscaba la mirada y no la encontraba".

"Cuando te gritaba yo me decía '¿por qué chillo tanto?", confesaba el presentador. "Yo no te quería ni ver", apuntó Belén, que estuvo dos semanas sin coincidir con él en un programa.