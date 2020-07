"Hay gente molesta y lo entiendo": Jorge Javier se disculpa tras un desafortunado comentario en 'Sálvame' Ecoteuve.es 24/07/2020 - 20:37 0 Comentarios

El presentador de Telecinco se dirige a las cámaras para rectificar

Jorge Javier Vázquez ha regresado este viernes al plató de Sálvame, donde esta noche disputará, de la mano de Belén Esteban, la gran final de La Última Cena contra Terelu Campos y Víctor Sandoval. Pero antes de ponerse a cocinar, el presentador de Telecinco ha pedido la palabra para lanzar un importante mensaje a los espectadores.

El catalán explicó entonces que quería rectificar un comentario que soltó el pasado sábado en el Deluxe, durante la entrevista que realizó a Ágatha Ruiz de la Prada. Durante la charla, la diseñadora hizo alusión a una lujosa finca a la que acudía durante su juventud en Badalona, momento en el que Jorge Javier se mostró muy extrañado.

"Estamos hablando de hace 40 años. Por aquella época imaginar que Ágatha Ruiz de la Prada fuera a una finca a menos de 10 km de donde yo vivía era impensable. Yo me sorprendí, porque para mí era algo desconocido. El recuerdo que yo tengo es de San Roque, que es una ciudad dentro de la ciudad", empezó explicando.

"Ahí dije que Badalona es una de las ciudades más feas de España y es injusto, porque además tampoco me gusta usar la palabra fea. Yo ahí hablaba de mi realidad. Mi entorno no era un sitio muy bonito y es muy injusto extrapolar mi realidad a toda la ciudad. Me duele porque Badalona ha luchado muchísimo para sobrevivir al desarrollo urbanístico", siguió asegurando el catalán.

"Hay gente molesta y lo entiendo, porque hablaba de una época concreta de mi vida que nada tiene que ver con la Badalona de ahora, que ha cambiado muchísima. Pido disculpas porque lo entiendo. Yo eso no lo conocía. Pido disculpas. Yo estoy orgulloso de haber nacido en un barrio tan peculiar que me ha ayudado a entender en la vida muchas cosas", concluyó finalmente muy arrepentido.