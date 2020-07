"Eres experto en hacer daño": el tenso cara a cara entre Kiko Hernández y Anabel Pantoja tras su bronca Ecoteuve.es 24/07/2020 - 18:54 0 Comentarios

Los tertulianos de 'Sálvame' se reencuentran tras su brutal enfrentamiento

Sálvame ha arrancado la tarde de este viernes abordando la gran bronca que mantuvieron un día antes Kiko Hernández y Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera llamó "sucio" a su compañero, que terminó descargando toda su ira contra la andaluza hasta que abandonó llorando el plató de Telecinco.

Kiko Hernández ha querido coger el toro por los cuernos y enfrentarse a Anabel Pantoja en un cara a cara en el que saldar todas sus cuentas pendientes. La tertuliana comenzó pidiendo disculpas al presentador, a sus compañeros y a los espectadores por haber perdido las formas en el programa. "Se me cruzó el cable", aseguró la sobrina de Isabel Pantoja, visiblemente afectada por todo lo sucedido.

"Yo no te falté el respeto en ningún momento. Hablábamos de un reportaje de Chabelita del que yo no tenía ni idea. No sabía nada, estaba en un coche a 200 kilómetros de aquí y me dicen antes de venir a presentar que ella ha utilizado una entrevista para atacarte. Yo le doy la razón a ella, a pesar de que tenemos un conflicto judicial, y el único momento en el que miro a cámara es cuando le afeé que despreciara a la mujer que más ha dado la cara por ella", explicó por su parte Kiko.

El tenso cara a cara de Anabel Pantoja y Kiko Hernández

Hernández le echó en cara entonces que le llamara "sucio" hasta tres veces. "¿Yo te falté el respeto? ¿Aproveché para atacarte?", le preguntó a su compañera. "Creo que sí, después de nuestro enganchón. Yo sí sé por qué salté así. Nombraste a personas de las que no tenemos que hablar. Fue un cúmulo. Se me cruzó el cable y ahí es cuando cometo el error de llamarte sucio. Fue el calentón. Hubo un malentendido y yo no quise llegar hasta ese punto. Pero tú a mi no me faltaste el respeto", quiso dejar claro ella.

Kiko Hernández le recordó entonces que otros presentadores hablan también sobre su familia y en términos más crueles. "¿Alguna vez te has puesto con ellos como te has puesto conmigo?", le recriminó. "Yo ayer no te veía como presentador. Tenemos confianza y a lo mejor me pude exceder a la hora de hablarte así. Nunca he visto a un presentador tratándome como me trataste tú. Como dice Antonio Montero, eres experto en hacer daño", le replicó la sevillana.

"Hubo mucha mala educación. Si a Lydia le digo 'sucia', me dice qué está diciendo este tío. Pero tu estás más acostumbrada a esa palabra. El insulto te viene a la boca. Yo sé hacer daño y sé hacerlo sin insultar. No sé si es una habilidad o un defecto", reconoció Kiko antes de pedirle disculpas también a su compañera.

"Te pido disculpas a ti, al equipo y a la audiencia porque como presentador no me lo puedo permitir. Es un error de novato porque llevo dos días presentando", afirmó con soberbia el exconcursante de Gran Hermano. Finalmente, tras un vídeo en el que se recopilaban momentos de afecto entre Kiko y Anabel, la andaluza y el madrileño hicieron los paces. "Vamos a empezar de cero", prometió Pantoja entre lágrimas.