"Viene sólo a comer y a estar con el móvil": Kiko Matamos se ceba con Anabel Pantoja tras su espantada en 'Sálvame' Ecoteuve.es 24/07/2020 - 17:48 0 Comentarios

El tertuliano atiza a la colaboradora tras su bronca con Kiko Hernández

Sálvame ha arrancado la tarde de este viernes abordando la gran bronca que mantuvieron un día antes Kiko Hernández y Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera llamó "sucio" a su compañero, que terminó descargando toda su ira contra la andaluza hasta que abandonó llorando el plató de Telecinco.

Al analizar todo lo ocurrido, Kiko Matamoros aprovechó la ocasión para atizar con dureza a Anabel, a la que acusó de trabajar en el programa haciendo el mínimo esfuerzo. "Vienes sólo a comer y a estar con el móvil", empezó diciendo mientras a la colaboradora se le llenaban los ojos de lágrimas. A pesar de todo, Pantoja logró aguantar el tipo y no romperse ante las cámaras de Mediaset.

"Llegaste aquí siendo la persona más débil, la menos preparada y adaptada a la vida de un plató, a la que todo le hiere, a la que no se le puede decir nada porque además te ataca con la familia y el insulto. Para mí, eres una compañera de viaje bastante desagradable", soltó Matamoros ante una estoica Anabel Pantoja.

"Siento ser una compañera desagradable. Me siento mal por ser incómoda para algunos compañeros que puedan pensar lo mismo. No era mi intención venir aquí y ponerme a comer...", empezó diciendo antes de ser interrumpida por Matamoros. "Lo de comer es lo de menos, es tu relación conmigo. Cada vez que te he dicho algo, me has sacado algo de mis hijos, de mi hermano, a mi madre, a mi prima Mari Carmen... Es para que entiendas lo que digo", replicó el tertuliano.

"Es verdad que he podido cambiar mi actitud aquí. Mi actitud era que venía asustada, porque estoy ante los mejores. Vienes con respeto, escuchas, hay veces que no sabes información... Entonces venía y era como la portavoz de mi familia, solo hablaba de ellos. Vale, hasta ahí de acuerdo. Pero llega una época de mi vida en la que ya estoy bien, mi familia entra en la cadena y yo ya estoy relajada ante mis compañeros. Ya los conozco y los conozco detrás de cámaras. Por eso bromeo y he cogido confianza con ellos", defendió Pantoja, a la que Kiko Hernández emplazó a tener un íntimo con él en el que decirse todo lo que piensan el uno del otro.