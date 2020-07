Lolita echa en cara a Antena 3 que no dé trabajo a su hija Elena Furiase: "No comulgan con ella" Ecoteuve.es 24/07/2020 - 16:47 0 Comentarios

La jueza de 'Tu cara me suena' suelta una pulla a la cadena desde 'Espejo Público'

Momento insólito en Espejo Público. El programa ha vivido este viernes un hecho de lo más sorprendente durante la visita de Lolita. La cantante, que acudió al magacín matinal para hablar de la vuelta a los teatros tras la crisis del coronavirus, acabó soltando una dura pulla a Antena 3, donde la andaluza trabaja como jueza de Tu cara me suena.

Todo se desencadenó cuando los colaboradores le preguntaron por su hija Elena Furiase y sobre cuánto la ha echado de menos durante la cuarentena. En ese momento, Lolita soltó unas palabras que darán mucho que hablar en los pasillos de San Sebastián de los Reyes.

"Mi hija me ha dado muchas alegrías y espero que me las siga dando, aunque Antena 3 no la contrata nunca para ninguna serie, pero bueno, ya la contratarán", aseguró la cantante, visiblemente molesta. "Hace pruebas para Antena 3 pero parece ser que Antena 3 no comulga mucho con ella", ha añadido en un comentario que dejó perplejo al resto de tertulianos.

Los colaboradores reaccionaron algunas risas incómodas y uno de ellos recordó que ella sí trabaja para el talent de imitaciones de la casa. "A mí tampoco me llaman para series", insistió Lolita en su reproche. Finalmente, reconoció que se encuentra a la espera de retomar las grabaciones de TCMS, concurso que vio interrumpida su octava edición por el coronavirus.

"Empezaremos en otoño, imagino. Estamos todos desesperados. Lo mismo Llàcer, que Latre, que Chenoa, que yo y que los concursantes estamos deseando volver a Tu cara me suena. Pero no tenemos fecha todavía, creo que es en otoño", concluyó antes de que Lorena García, presentadora sustituta de Susanna Griso, cambiara de tema.