Quién es Mario Bosch, el último hallazgo de 'Sálvame' que ha revolucionado el programa Ecoteuve.es 24/07/2020 - 16:00

Los espectadores quedaron impactados con la aparición del último invitado

Hace algo más de un mes, Sálvame recurrió a Mario Bosch, un desconocido entre el público del programa de Telecinco, para hablar de la supuesta relación entre Alejandra Rubio y Tassio, el chico con el que se ha relacionado a la hija de Terelu Campos.

En aquella ocasión, el 10 de junio, Mario Bosch estuvo en plató con Jorge Javier Vázquez. Su presencia, y lo que él sabría de la pareja, se debe a que fue compañero de piso de la exnovia de Tassio de la Vega. También habría sido amigo (o era) de Alejandra. En su visita al programa trazó un perfil de Tassio, su supuesta fortuna, su familia, etc.

Este miércoles, Sálvame volvió a recurrir a él para hablar de la supuesta ruptura de la pareja, aunque ellos nunca han dejado claro si estaban o no juntos. En esta ocasión, Mario Bosch apareció ataviado con una toalla en la cabeza mientras se sometía a un masaje. "No me puedo olvidar de alguien como tú", comentó Patiño cuando comenzó a hacerle preguntas.

Mario Bosch 'raja' sobre Alejandra Rubio

Mario Bosch explicó que la relación "se ha roto porque su exnovia es muy pesada, le sigue a todos lados y Tassio está súper preocupado". Además, arremetió contra Alejandra y dijo que era una "interesada". "Le paga fiestas, cenas las cuentas me las han pasado y no bajan de los 1000 euros", dijo. "Sé muy bien cómo es Alejandra porque la he conocido muy bien", apuntó. "Fui muy prudente la otra vez pero ya no me callo nada".

Este jueves, volvió a aparecer Mario Bosch en Sálvame y los espectadores alucinaron cuando le vieron en un jacuzzi. En las redes sociales muchos no salían de su asombro preguntándose quién era el nuevo 'colaborador' del programa. Desde el plató, los tertulianos le preguntaron de nuevo por Alejandra y él acusó a la hija de Terelu de "saltarse el confinamiento para tener una noche de pasión con Suso".