Toñi Moreno: "Me confiné con una chica a la que prácticamente no conocía, su hijo y mi niña"

La presentadora presenta 'Viva la vida' durante las vacaciones de Emma García

"Me encantaría entrevistar al Rey Emérito", dice la presentadora de Telecinco

Toñi Moreno vuelve este fin de semana a Viva la vida, el programa que ella lanzó hace tres años. Lo hace para sustituir a Emma García durante sus vacaciones de verano. La periodista estará hasta el 30 de agosto los sábados y los domingos.

A partir de este fin de semana sustituyes a Emma García durante sus vacaciones para presentar Viva la vida. ¿Cómo afrontas este verano al frente del programa?

Con mucha ilusión. Me apetece mucho reencontrarme con los espectadores los fines de semana, divertirme y, sobre todo, hacer que ellos se diviertan, ese es el objetivo.

¿Qué noticia te gustaría dar en las próximas semanas?

Que se ha encontrado la vacuna contra el coronavirus.

¿A quién te gustaría entrevistar?

Creo que ahora mismo hay muchos personajes que son muy interesantes. Yo por soñar (soy muy partidaria de una frase que dice "lo consiguieron porque no sabían que era imposible" y, como decía la primera sintonía del programa, "soñar es de valientes"), me encantaría entrevistar al Rey Emérito, sería la entrevista con mayúsculas. También otro de los personajes a los que me encantaría entrevistar sería a Joaquín Sabina. No obstante, creo que todo el mundo tiene una buena entrevista y el reto es conseguirla.

¿Cuál es tu sección favorita del programa?

Me gusta muchísimo la sección de Actualidad. Me encanta porque soy periodista y creo que estamos viviendo unos momentos apasionantes en este terreno: lo que está ocurriendo con el coronavirus, lo que la gente está viviendo en sus casas es la parte que más disfruto.

En lo que respecta a la crónica rosa, ¿quién crees que se convertirá en el personaje del verano?

El personaje no lo sé, pero confío en que los colaboradores del programa traigan noticias y seamos nosotros los que contemos la exclusiva del verano.

Has participado como colaboradora en plató de los dos últimos realities emitidos por Mediaset España, tanto en la pasada edición de 'Supervientes' como en 'La Casa Fuerte'. ¿Quiénes han sido los concursantes que más te han sorprendido?

En Supervivientes me sorprendió muchísimo Ana Mª Aldón, me pareció que ha dado un ejemplo de superación y ha hecho un concursazo. Me hubiese gustado que hubiese sido un pelín más natural, pero luego ya se fue relajando. Y Rocío Flores también me ha gustado mucho y me ha sorprendido. Me ha parecido una niña con muy buen fondo, muy directa. Y en La Casa Fuerte con la que me he reído mucho es con Oriana, que me ha sorprendido para bien porque yo no tenía ninguna fe en ella; y Yola me provoca muchísima ternura.

Durante el confinamiento has seguido en contacto con tus seguidores a través de MtMad con el videoblog 'Dos vidas' ¿qué ha supuesto esta experiencia tan distinta a tu trabajo habitual como presentadora? ¿Qué posibilidades te ofrece este formato?

Era una manera de estar en contacto con el público y de contar lo que estaba sintiendo. Yo dije que sí porque me apetecía que me conocieran un poquito más, en el terreno más privado. En el confinamiento también he escrito un libro que verá la luz a partir de septiembre sobre embarazarse a partir de los 40, la verdad del cuento. Me para la gente por la calle, me escriben a través de Instagram, Twitter muchas mujeres que quieren quedarse embarazadas después de los 40. Y el blog lo hice precisamente para desmitificar mucho mito que hay al respecto y contar la verdad del cuento, no pasa nada. Yo me he quedado con un cuerpo que no es el mío y quiero volver a ser lo que era, aunque nunca estuve buenísima; pero quería contar lo duro de todo este proceso, que me conocieran mejor y ha sido una experiencia preciosa.

¿Cómo has vivido el confinamiento? ¿Qué es lo que más has echado de menos? ¿Y lo que más has valorado?

El confinamiento lo he vivido en Madrid, en un piso de 80 metros cuadrados que he alquilado porque mi casa la tengo en Sanlúcar de Barrameda. Y hemos convivido una chica a la que conocía prácticamente de nada con su hijo de siete años, mi niña y yo. A esta chica la contraté yo para que cuidara a mi hija cuando me incorporara al trabajo. Iba a venir unas horas y confiaba en ella porque me daba muy buena espina y al final, con el confinamiento, tuvimos que tomar una decisión y ella me dijo que vendría a vivir conmigo, pero con su hijo. Nos hemos conocido y ahora somos como una familia. Y yo me voy muy tranquila sabiendo que mi hija está en sus manos. Ha sido una experiencia bonita, porque de repente he encontrado a una familia adoptiva cuando menos me lo esperaba.

A los que más he echado de menos ha sido a mi familia de sangre, a mi madre y mis hermanas que estaban en Sanlúcar. Hemos hecho Zoom a diario para vernos, pero ha sido muy duro porque mi madre ha estado sola y ya tiene más de 70 años.

Y lo que he aprendido es algo que creo que nos ha pasado a todos. El primer día que pude salir a tomarme una cervecita fue como un milagro y he empezado a valorar cosas que dábamos por hecho, que nos las merecíamos, pero no valorábamos nada y ahora sí. He aprendido a valorar las cosas sencillas.

¿Qué papel crees está jugando la televisión y en concreto la televisión en directo desde que comenzó la pandemia?

He estado 'enganchada' a la televisión y por supuesto a Telecinco, 24 horas. Me levantaba con Ana Rosa, con los informativos y luego Sálvame que ha hecho una gran labor informativa. A veces me pasaba a Cuatro para ver a Joaquín Prat. Ha sido esencial la labor informativa, cómo nos han contado lo que estaba pasando y cómo nos han entretenido mucho también. Me he reído mucho en los tres meses que he estado sin salir a la calle. Creo que ha sido un trabajo muy importante el que han desarrollado mis compañeros.

¿Cómo crees que se están viviendo estos meses tan atípicos en nuestro país?

Quiero pensar que con responsabilidad, pero hay veces que me enfado muchísimo cuando veo los informativos. Haría un llamamiento a la responsabilidad, porque esto que está pasando es gordísimo.