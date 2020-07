Fani, retratada: sacan a la luz la polémica verdad sobre su test de embarazo Ecoteuve.es 24/07/2020 - 12:53 0 Comentarios

La concursante de 'La Casa Fuerte' quería comercializar con el resultado de la prueba

La Casa Fuerte llegó este jueves a su fin con la celebración de un último debate en el que Sonsoles Ónega intentó que los concursantes saldaran las cuentas pendientes entre ellos. Una de ellas es la que tenían Fani y Ferre, al que la madrileña llegó a calificar como "el hermano que nunca tuve" tras hacerse íntimos en Supervivientes 2020.

Todo cambió dentro del reality veraniego de Mediaset, donde Ferre se convirtió en "la gran decepción" de Fani, un sentimiento que parece recíproco entre ambos, ya que el de Lepe ha calificado a su compañera como una "mentirosa". Durante el programa final, Ferre atacó a la pareja rival recordando la infidelidad que cometió ella en La isla de las tentaciones.

Christofer intentó salir en defensa de su novia y se llevó un golpe bajo por parte del andaluz. "Tú cállate, ciervo", le soltó Ferre recordándole cómo Fani le puso los cuernos delante de toda España. El ataque del onubense dolió mucho a Fani que salió a la carga contra él y su novia Cristina. "Me vas a dar tú a mí ejemplo de buena pareja, si la tuya es la más tóxica que hay", aseguró la joven. "Tenemos una relación perfecta, sin poner los cuernos", insistió Ferre.

Sacan a la luz la verdad sobre el test de embarazo de Fani

En medio de la gran bronca, Cristina pidió la palabra para desvelar una información que lo cambia todo. La canaria acusó a Fani de mentir y de intentar "meter mierda" entre ella y Oriana. "Me dijiste que no me fiara de Oriana, que sabe mucho de realities y que me la iba a dar", comenzó diciendo la novia de Ferre.

La cosa no quedó ahí y Cristina sacó a la luz la verdad sobre uno de los momentos más comentados de la edición: el test de embarazo que solicitó Fani. Según Cristina, antes de hacérselo, Fani le explicó que no revelaría el resultado de la prueba, fuese cual fuese, a no ser que no fuera cobrando.

Por este motivo, mantuvo la incertidumbre en el momento en el que recibió los papeles del test. Oriana apoyó enseguida a Cristina para retratar a Fani: "Dijo que no iba a revelar el resultado si no le pagaban por ello", afirmó la venezolana. Al cabo de los días, Fani tuvo que reconocer que el test de embarazo había salido negativo.