Rafa Mora se enzarza con Oriana tras intentar reconciliarse con Iván: "Tienes tetitas" 24/07/2020

La venezolana descarga toda su ira contra el colaborador de 'Sálvame'

La Casa Fuerte llegó este jueves a su fin con la celebración de un último debate en el que Sonsoles Ónega intentó que los concursantes saldaran las cuentas pendientes entre ellos. Una de las batallas por librar tenía como protagonista a Rafa Mora, defensor de Macarena Millán, que tuvo que aclara un malentendido con su amigo Iván González.

Sin embargo, en sus intentos de acercar posturas con el jerezano, Rafa Mora acabó enzarzándose en una gran discusión con Oriana, quien trató de descalificarle por su intelecto y su físico. "Ver a Rafa como en sus viejos tiempos como si fuera 'tronista'... Estoy como reviviendo una etapa. No siento que esté con un colaborador, de hecho no estás a la altura, sigues siendo el mismo", le espetó la venezolana al valenciano.

Oriana acusó a Rafa de maleducado por que reprochara a su novio en público que no hubiera defendido a su chica dentro del reality. "Va a hablar de educación la más 'choni' de España, la más garrula. Me dice a mí que no tengo educación", replicó el colaborador de Sálvame. "A ver, 'tronista', déjame hablar, por favor", insistía Marzoli entre provocaciones.

Oriana descarga toda su ira contra Rafa Mora: "Tienes tetitas"

"Te has quedado anclado, parece que no has evolucionado", siguió a la carga la joven. "Anda que tú has madurado mucho, que eres 'choni' y maleducada. Va de pija la 'choni", se defendió Mora, al que Oriana acusó de querer romper su relación con Iván.

"Caliente estás tú que se te nota la vena así. Estás a punto de reventar, de los nervios", afirmó la venezolana. "Esto es porque estoy marcado. Se llama estar definido", presumió el extronista. "Definido no estás, que tienes tetitas", replicó Oriana, degradando a Rafa Mora ahora por su físico. "No hables de defectos físicos que hemos visto fotos tuyas de hace un tiempo y dabas pena no, lo siguiente. Tú de defectos físicos a nadie, no puedes", concluyó Rafa Mora.