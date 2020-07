Yola Berrocal hunde a Cristian Suescun tras humillarla: "Me has hecho quedar como una basura" Ecoteuve.es 24/07/2020 - 11:40 0 Comentarios

La ganadora de 'La Casa Fuerte' deja las cosas claras al hermano de Sofía

Yola Berrocal y Cristian Suescun se han vuelto a ver las caras después de la gran final de La Casa Fuerte en la que el navarro humilló a su compañera, despreciándola ante las cámaras de Telecinco. En esta ocasión, ha sido la ganadora del reality la que se ha armado de valor y ha soltado al hermano de Sofía todo lo que sentía.

"No quiero saber nada de ti, me la pela lo que pienses de mí. Eres una persona tóxica y me has hecho quedar como una basura", dijo con dureza Yola Berrocal, que zanjó cualquier tipo de relación con Cristian después de que protagonizaran una tórrida escena sexual dentro del programa de Mediaset.

"Lo siento si he dudado alguna vez de sus intenciones, me arrepiento", ha asegurado Cristian con el rostro compungido en una noche en la que se pudo intuir que ha roto con su novia Jéssica por lo que ocurrió dentro de la casa. "No lo creo. Porque he visto el tipo de persona que es y ha dicho que yo me he intentado aprovechar de él cuando él ha sido el que me tocó el peluche. No se puede consentir eso", insistió enfadada la cantante.

En ese punto, Cristian se vio acorralado y decidió poner fin a la conversación: "Yola, no voy a seguir discutiendo porque veo que estás cerrada en banda". "Pide perdón para quedar él bien", afirmó entonces Berrocal mientras Leticia Sabater le hacía ver que "el perdón tenía que haber llegado antes, no ahora". Fue ahí cuando Cristian no aguantó más la presión y rompió a llorar completamente hundido.

"Lo he perdido todo, Sonsoles. He perdido la caja, mi dinero, mi amor... Lo he perdido todo", aseguró a la presentadora, recordando el robo en casa de su hermana Sofía. "Cristian, no te puedes reír de tu novia y de Yola. Nosotras también hemos estado mal", le espetó Sabater sin piedad. "Después del palo que nos han metido esto es muy poca cosa, mi hijo ha sido capaz de pedirte perdón", afirmó Maite en defensa de su hijo. "No me sirve de nada. Para mí Cristian era importante y me ha fallado como amigo, no me lo creo", sentenció Yola.