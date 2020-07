Begoña Rodrigo estalla contra una despiadada crítica a su restaurante: "Vomitas tus frustraciones" Ecoteuve.es 24/07/2020 - 10:39 0 Comentarios

La juez de 'La última cena' responde a un comentario que le dejaron en Google

Begoña Rodrigo es juez del programa La última cena, en Telecinco, donde comparte función con Sergi Arola. Hace unos años ganó Top Chef, en Antena 3, y tiene un restaurante que se llama La Salita, con una Estrella Michelín.

Begoña Rodrigo se vio envuelta hace unas semanas en una polémica en La última cena cuando dijo a Rafa Mora que no pusiera tomate a la paella que estaba cocinando. Tanto ella como él son valencianos y el colaborador de Sálvame decía que quería hacer la receta que le había dado su hermana.

Lea también: Lydia Lozano se atraganta con una raspa: su dramático momento en 'La última cena'

Fueron tantos los comentarios que recibió Begoña Rodrigo en Twitter que esa misma noche tuvo que explicar que la receta de la Denominación de Origen de la paella sí lleva tomate pero ella prefiere no usar ese ingrediente.

Atacan a Begoña Rodrigo en un comentario de su restaurante

Pues bien. Esa polémica se ha trasladado ahora a su restaurante. En concreto, a una crítica que un usuario de Google ha escrito en los comentarios sobre La Salita. "La dueña es valenciana y dice que no todas las paellas llevan tomate. Las paellas llevan tomate siempre y no saber eso siendo valenciana dice mucho de su nivel en la cocina. Mejor le iría a Sálvame lamiendo todo a Jorge Javier", le escribió un usuario.

Lejos de quedarse callada, Begoña Rodrigo ha contestado al usuario. "Entiendo escribes esto porque quieres ofenderme, porque hay soportes como Google y Tripadvisor que han hecho mucho bien a la sociedad, ayudan a vomitar todas sus frustraciones y complejos a todos aquellos que no son capaces de gestiona?rselas, pero este post esta? escrito en el marco de un local en el que trabajan un monto?n de personas que no merecen tu falta de respeto, y que a la vista de lo que escribes y como lo escribes esta?n muy por encima de alguien como tu?".

Lea también: El polémico comentario de Begoña Rodrigo sobre los gitanos

"Encuentra otra vi?ctima en la que vomitar tu desprecio"

Begoña Rodrigo continúa así: "Deseo de corazo?n que escribir esto te haya generado una felicidad absoluta que te permita tener bateri?a por lo menos una semana hasta que encuentres otra vi?ctima en la que vomitar tu desprecio. Me preocupa que en la sociedad en la que vivo haya gente tan desdichada, la verdad".

La chef concluye con un apunte: "Sé perfectamente que la paella DO lleva tomate, y asi? lo dije , pero yo no lo uso, por que no me gusta ¿y que?? Feliz vida".