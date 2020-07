"Esto no queda así": Anabel Alonso, atacada duramente por la extorera Cristina Sánchez Ecoteuve.es 23/07/2020 - 20:11 0 Comentarios

La actriz de 'Amar es para siempre' y la matadora se enzarzan en redes

Anabel Alonso cargó hace unos días contra los toreros, a los que llamó irónicamente en twitter "panda de subvencionados", calificativo que utiliza habitualmente la derecha para atacar a la industria del cine. La actriz de Amar es para siempre provocó con su comentario multitud de reacciones.

Una de los más contundentes ha sido la que ha tenido Cristina Sánchez, una de las toreras españolas más famosas. La matadora, una de las pocas dentro del universo de la tauromaquia, publicó un mensaje en el que atacó duramente a Anabel Alonso.

Lea también: "Soy feminista de maza y martillo": Jaime Peñafiel reaparece tras sus lamentables palabras sobre Corinna

"Mi máximo desprecio hacia Anabel Alonso y Rubén Sánchez por las mentiras e injurias vomitadas desde sus sucios y sectarios pensamientos hacia un compañero y señor como es Cayetano Rivera", ha escrito la diestra, dando su apoyo a la Unión de Picadores y Banderilleros.

La publicación de Cristina Sánchez tuvo enseguida la respuesta de Alonso, que replicó con otro rotundo comentario: "O me dices qué mentiras e injurias e vomitado, según tú, o esto no queda así. No puedes difamar, insultar y despreciar sin, al menos, argumentar", se ha quejado la intérprete.