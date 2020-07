"Soy feminista de maza y martillo": Jaime Peñafiel reaparece tras sus lamentables palabras sobre Corinna Ecoteuve.es 23/07/2020 - 19:36 0 Comentarios

El experto en Casas Reales entra en 'Todo es mentira' tras la polémica

Marta Flich ha conectado este jueves en directo con Jaime Peñafiel para que respondiera a la gran polémica que él mismo provocó después de dedicar unas palabras de lo más machistas hacia Corinna, la que fuera amiga del rey Juan Carlos I. El experto en Casas Reales entró en Todo es mentira, donde trató de quitarle hierro a lo sucedido.

Durante su intervención en Cuatro al día, Peñafiel dio su opinión sobre las supuestas corruptelas del exmonarca con una frase que, según afirmó, le dijo una amiga "de la alta sociedad": "Los reyes no se deben acostar nunca con putas, sino con señoras, porque las señoras se callan y las putas lo largan todo", aseguró el periodista dejando en shock al presentador de Mediaset.

Este jueves, Peñafiel recordó que esa frase no era suya, sino que simplemente recogió una expresión compartida por una persona de confianza. "No se me puede a mí acusar de machista cuando soy un feminista a maza y martillo", aseguró el experto.

Jaime Peñafiel asegura que es "feminista"

"Don Juan Carlos ha tenido muchas amigas entrañables, como decimos todos porque no queremos decir que ha tenido amantes. Marta Gayá jamás habló, jamás contó nada. Bárbara Rey apuntó pero nunca disparó", señaló antes de que Flich le afeara que solo las señalara a ella.

"Lo que hay que afear son las conductas de este tipo de señores, no de las señoras que pueden contar lo que les de la gana", aseguró la periodista, que tuvo un ataque de risa ante los problemas de conexión que tuvo Peñafiel con su teléfono móvil. Mientras trataba de solucionarlo, el periodista dejó ver toda su casa, su librería, los cuadros... etc.