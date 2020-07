"¡Eres una sucia!": la bronca más agria entre Anabel Pantoja y Kiko Hernández tras un polémico mensaje de Dulce Ecoteuve.es 23/07/2020 - 18:33 | 19:00 - 23/07/20 0 Comentarios

La colaboradora acabó abandonando el plató de 'Sálvame' entre insultos a su compañero

Sálvame ha vivido este jueves uno de los momentos más agrios de los últimos tiempos. Tras escuchar un polémico mensaje de Dulce, la niñera de Isa P, Anabel Pantoja y Kiko Hernández se han enzarzado en una gran bronca que ha acabado con la andaluza abandonando el plató de Telecinco entre reproches a su compañero.

Todo se desencadenó cuando Kiko Hernández se posicionó por sorpresa del lado de la niñera de la hija de Isabel Pantoja, a la que recordó que "la única persona que ha estado a tu lado siempre se llama Dulce": "Ella es la única que ha cuidado de tus personitas y que ha estado ahí siempre. ¿Y a la mínima le mandas un mensaje diciéndole que se acabó?", preguntó el presentador ante las cámaras de Telecinco.

"Eres un sucio", le interrumpió enseguida Anabel Pantoja. "¡No! ¡Tú eres una sucia! ¡Tú eres sucia!", replicó Hernández. "Es sucio lo que estás diciendo", insistió ella antes de que la conversación estallara en una gran discusión. "Sucio todo lo que estáis haciendo y mercadeando", le reprochó Kiko mientras Anabel aseguraba que lo único que estaba pidiendo a Dulce es que no se metiera entre tu prima y ella.

"Suciedad es tener a una niña que a los 18 años está deseando irse de su casa, suciedad es no tenerle dinero ni pa comprarle pañales, suciedad es despreciarla desde todos los realities en los que habéis estado, suciedad es todo lo que le habéis hecho a esta chavala. Y a la única persona que la defiende, ahora le manda un mensaje diciéndole que se calle la boca", lamentó el presentador mientras Pantoja le decía que todo lo que estaba enumerando era mentira. "No hables tú de suciedad porque como hablemos de la suciedad de la familia Pantoj... fíjate, empezamos a poner grabadoras", concluyó en un duro ataque a su compañera.

La gran bronca de Kiko Matamoros contra Anabel Pantoja

Las últimas palabras de Hernández sentaron como un tiro a Anabel Pantoja, que se puso de pie enseguida para abandonar el plató enfadada. "¡Vete a tomar viento, que te vayas a tomar viento fresco! Lávate la boca para hablar de mi familia", soltó la andaluza, quejándose del trato que le estaba dando ante la dirección. "Yo no he dicho nada, y está metiendo una tal mierda entre prima y yo porque lo único que pretende es eso. Y ahora viene con el comentario de mi familia, yo no me meto con la suya", lamentaba indignada la colaboradora.

"Es que mi familia no es Pantoja", le recordó el tertuliano. "Que me dejes en paz, gracias a mi familia comes tú mucho", le reprochó abandonando el estudio mientras le volvía a mandar "a tomar viento". "Esta chica es muy maleducada. Me ha mandado a tomar viento, pero me quería mandar a tomar por saco", señaló el presentador antes de que la dirección obligara a Anabel a regresar a plató. "¿Vuelve la educada? Con la que está cayendo y que tú te niegues a hablar de cuatro tonterías y de tu familia... qué poco profesional", volvía a la carga Kiko mientras Pantoja decidía no entrar más al trapo.

La cosa no ha quedado ahí y Kiko Hernández y Anabel tuvieron un 'segundo round' en su gran bronca. La discusión volvió a encenderse en el momento en el que el presentador empezó a pincharla por estar demasiado callada. Poco a poco, la conversación volvió a subir de tono y Anabel decidió abandonar el plató enzarzándose de nuevo contra Kiko Hernández.