La excolaboradora de 'Sálvame' que debe 1.500 euros a Antonio Montero: "Tuvo una necesidad"

El tertuliano de Telecinco da pistas sobre la periodista de su historia

Sálvame ha puesto este jueves un cobrador del frac a Chelo García Cortés para que salde la deuda de 2,50€ que tiene con La Muralla, restaurante ubicado en frente de las instalaciones de Mediaset en Fuencarral. Aprovechado el contexto, Antonio Montero ha desvelado que una periodista de la cadena le debe aún 1.500 euros que un día le prestó.

"Yo no dejo dinero a nadie desde hace años. Una compañera conocida por todos nosotros me pidió 1.500 euros y jamás me los devolvió. Me la encuentro por ahí y no me dice nunca nada", empezó relatando el colaborador al tiempo que Kiko Hernández le pedía más datos sobre la susodicha.

"Es una señora que en ese momento pensaba que lo necesitaría y yo pensaba que me lo devolvería", afirmó Montero, que dio más pistas sobre la protagonista de su historia. "En el nombre, o en el apellido, tiene una letra 'B", aseguró el tertuliano, reduciendo notablemente las posibilidades.

"Entiendo que tuvo una necesidad en su momento, te lo piden prestado y ya está, pero ya no lo quiero, se lo regalo", aseguró. Finalmente, Kiko Hernández, que confirmó que esta mujer fue colaboradora de Sálvame, prometió que a lo largo de la tarde, hablarían con ella en directo para ver si lo que cuenta Montero es cierto. ¿De quién se tratará? Raquel Bollo, Rosa Benito, Beatriz Trapote, Terebere, Belén Rodríguez, Carmen Borrego o Carolina Sobe, son algunas de las tertulianas que cumplen con las pistas dadas por Montero.